李대통령, 투르크메니스탄 대통령과 첫 통화…"에너지·플랜트 등 다양한 분야 협력"

중동 정세 변화로 이란에 체류 중인 우리 국민 59명 안전 철수 지원에 감사 뜻도 전해

이재명 대통령이 29일 세르다르 베르디무하메도프 투르크메니스탄 대통령과 취임 후 첫 통화를 가졌다고 강유정 대통령실 대변인이 밝혔다.

이 대통령은 베르디무하메도프 대통령의 취임 축하 서한에 대해 사의를 표했다면서 특히 지난 6월 중동 정세 변화로 인해 이란에 체류 중인 우리 국민 59명이 투르크메니스탄을 경유해 안전하게 철수할 수 있도록 지원해준 것에 감사의 뜻을 전했다고 설명했다.

이 대통령은 양국 관계가 2008년 호혜적 동반자 관계로 격상된 이래 다양한 분야에서 협력을 심화·발전해온 것을 평가하면서 양국 간 협력을 더욱 강화해 나가자고 했다. 이에 대해 베르디무하메도프 대통령은 한국의 새 정부 출범을 계기로 양국 관계 및 한-중앙아 관계 증진을 위해 함께 노력해 나가자고 화답했다.

양 정상은 양국이 그간 에너지·플랜트 분야에서 긴밀히 협력해 온 점을 평가하고, 앞으로도 다양한 분야에서 협력을 더욱 확대해 나가기 위해 함께 노력해 나가기로 했다. 이 대통령은 투르크메니스탄에 진출해 활동 중인 우리 기업에 대한 베르디무하메도프 대통령의 각별한 관심과 지원을 요청했다.

또한 양 정상은 내년 우리나라에서 개최 추진 중인 '한-중앙아시아 정상회의' 준비를 위해 긴밀한 소통을 이어가기로 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



