신수정 광주시 의장, 대한민국 지방자치대상 '대상'

지방자치 발전 성과 인정

"시민 삶 바꾸는 의정 활동"

신수정 광주시의회 의장이 29일 '제1회 대한민국 지방자치대상' 행정·의정 리더 분야 '대상'을 수상했다. 광주시의회 제공 AD 원본보기 아이콘

광주시의회 신수정 의장(더불어민주당, 북구3)이 '제1회 대한민국 지방자치대상' 행정·의정 리더 분야 '대상'을 수상했다.

한국지방자치학회는 2025년 하계학술대회와 함께 제1회 대한민국 지방자치대상 시상식을 개최했으며, 29일 오전 전북대학교 진수당 77주년 기념홀에서 수여식을 개최했다.

신 의장은 지방의회법 제정 TF 구성 운영, 입법평가위원회 구성, 의회 최초 시민 참여형 홍보부스 운영, 의정컴퍼런스 개최 등 지방자치 발전과 주민복리 증진에 대한 성과를 인정받았다.

신 의장은 "이번 수상은 개인이 아니라 광주시민과 함께 이뤄낸 성과라 생각한다"며 "앞으로도 시민의 눈으로 시민 삶을 바꾸는 의정활동을 하며, 지방자치의 새로운 길을 열어가겠다"고 소감을 밝혔다.

한편 올해 처음 마련된 '대한민국 지방자치대상'은 한국지방자치학회가 주최해 지방자치 발전에 기여한 지방자치단체, 지방의회의원, 공직자, 시민단체 종사자, 언론인, 주민 등의 공로를 발굴·조명하고, 향후 우리 사회의 지방자치 주역들이 더 큰 역할을 할 수 있도록 동기 부여하기 위해 제정됐다. 이번 시상은 3개 분야 12개 부문에 대해 공모 접수와 엄격한 심사를 거쳐 진행됐다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>