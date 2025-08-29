권대영 부위원장 "벤처·스타트업 성장 지원 아끼지 않을 것"

금융위, 벤처·스타트업 업계 간담회 개최

권대영 금융위원회 부위원장(아랫줄 가운데)이 29일 오전 서울 강남구 디캠프 선릉 다목적홀에서 국내 주요 스타트업 협회 임원 및 회원사 대표, 창업지원기관 추천 스타트업, 창업지원기관 담당자, 벤처캐피탈·엑셀러레이터 등이 참석한 가운데 실제 산업현장에서 뛰고 있는 기업들의 생생한 목소리를 청취했다.금융위 사진제공 AD 원본보기 아이콘

금융위원회는 29일 오전 권대영 부위원장 주재로 서울 강남구 디캠프에서 벤처·스타트업 업계 간담회를 개최했다고 밝혔다.

권 부위원장은 이날 행사에서 "우리 산업정책의 큰 틀은 조선업·반도체·인공지능(AI) 등 첨단 전략산업의 초격차 확보와 전통적 주력산업의 AX(AI 전환), 스페셜티(고부가가치) 이동을 추진하면서 중소·중견 협력업체 지원, 20년 후 우리 경제를 이끌어 갈 새로운 산업과 시장 개척 등 세 가지로 요약할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 "세 번째 과제인 새로운 산업과 시장 개척은 오늘 모인 벤처·스타트업이 주도해야 할 몫"이라고 강조했다.

그는 "벤처·스타트업에게는 시장에 자신을 알리는 기회와 이를 통한 레퍼런스(reference) 형성이 가장 중요하고 이를 위해선 투자자와의 만남의 기회가 많을수록 좋다"며 "'KDB 넥스트라운드', 'IBK창공' , '디캠프', '한국핀테크지원센터', '신용보증기금' , 민간 금융사 등과 협력해 상호만남 행사를 늘려나가겠다"고 말했다.

이어 "정부의 지원을 넘어 민간 대기업과 금융사의 벤처투자를 활성화하고, 코스닥 시장 등을 통해 회수시장을 다양화해 투자의 선순환 구조를 확립하는 방안도 마련할 것"이라고 덧붙였다.

권 부위원장은 "내수시장을 넘어 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있도록 글로벌 시장 진출 및 해외투자자 유치를 지원할 것"이라며 "글로벌 스탠다드에 맞지 않고 투자와 혁신을 저해하는 관행, 규제·회계제도 등을 과감히 개선하기 위한 방안을 고민할 계획"이라고 언급했다.

이날 간담회는 스타트업 사업가와 벤처투자자 및 창업지원기관 종사자 등 43명이 참석했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>