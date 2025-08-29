철도공단-청주시, 충북선 고속화 사업 효율화 '맞손'

국가철도공단과 청주시가 충북선 고속화 사업의 효율화를 위해 손을 맞잡았다.

철도공단은 29일 청주시와 '충북선 고속화-청주 그린스마트밸리 산업단지 진입도로 입체교차' 위·수탁 협약을 체결했다고 밝혔다.

충북선 고속화 사업 구간 개요도. 국가철도공단 제공 AD 원본보기 아이콘

충북선 고속화는 호남권과 강원권을 잇는 한반도 'X축' 고속철도망 완성을 위해 청주공항에서 충북 제천시까지 85.5㎞ 구간을 복선전철로 개량하는 사업이다. 이 사업에는 총사업비 2조원이 투입된다.

협약은 충북선 고속화 철도와 교차하는 청주산업단지 진입도로를 박스 구조물 형태로 시공한 후 상부에 흙을 쌓아 철도를 건설하는 방식을 확정, 구조물 설계·사업비·철도시설물 유지관리는 철도공단이 맡고 구조물 시공 등 기타 제반 업무는 시가 담당하는 것에 양 기관이 합의하는 내용으로 체결됐다.

이를 통해 철도공단은 112억원의 예산을 절감하고, 시의 협력을 토대로 행정절차를 신속하게 진행해 충북선 고속화 사업이 적기에 마무리될 수 있는 기반을 마련했다.

예산 절감은 교차구간 건설 방식을 바꾸면서 가능해졌다. 애초 교차구간은 대규모 예산을 투입해 도로 상부를 철도 교량으로 횡단하는 방식으로 추진될 예정이었지만, 입체 교차구간으로 바뀌면서 예산 절감도 가능해졌다는 게 철도공단의 설명이다.

이성해 철도공단 이사장은 "협약은 철도공단과 지방자치단체가 협력해 사업의 효율성을 높인 모범사례인 동시에 정부의 적극 행정 기조를 반영한 성과"라며 "철도공단은 앞으로도 시와 긴밀하게 소통해 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



