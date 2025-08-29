본문 바로가기
창원특례시, '우리말 공감 글귀'로 이월춘 시인의 시 중 한 구절 선정

영남취재본부 송종구기자

입력2025.08.29 09:46

"하루가 무거워질 때 저녁노을을
봅니다. 노을이 붉은 까닭은…"

경남 창원특례시는 이달의 '우리말 공감 글귀'로 이월춘 시인의 시 '노을이 붉은 까닭'의 한 구절을 선정했다.

이월춘 시인의 시 '노을이 붉은 까닭'의 한 구절.

이월춘 시인의 시 '노을이 붉은 까닭'의 한 구절.

이월춘 시인은 해당 시에서 "하루가 무거워질 때 저녁노을을 봅니다. 노을이 붉은 까닭은 그리운 안부를 전하기 위해서입니다"라고 썼다.


시인은 이 글귀를 통해 '오늘 무거운 하루를 정리하고 문을 나설 때 하늘을 봅니다. 저녁 하늘엔 붉은 노을이 그려져 있습니다. 노을이 붉은 까닭은 무엇 때문일까요? 그건 바로 까맣게 잊힌 이름이며 기억하고 싶은 사람의 안부가 그립기 때문입니다. 오늘 노을을 보면서 안부를 전해보면 어떨까요?'라고 제안한다.

시는 이러한 글귀를 9월 한 달간 시청사 옥상에 설치된 대형 전광판과 공공장소 78곳에 자리한 시정홍보시스템(DID) 등을 통해 시민들에게 소개한다.


한편, 창원시는 지난 6월부터 매달 문학작품 속 '우리말 공감 글귀'를 선정해 시민들에게 안내하고 있다. 사업은 지역 문인의 작품 속에 우리말로 쓰인 공감 글귀를 발굴하고 시민들에게 안내해 시민들이 일상에서 따뜻한 감성을 느낄 수 있도록 돕는 동시에, 지역 작가와 작품도 소개하기 위해 마련됐다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr


