본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

에어서울, 인천~괌 노선 운항 재개

전영주기자

입력2025.08.29 09:03

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

에어서울이 오는 10월26일부터 인천~괌 노선을 주 7회(매일) 일정으로 운항 재개한다고 29일 밝혔다. 2022년 11월 중단 이후 약 3년 만이다.


운항 스케줄은 매일 저녁 7시30분 인천에서 출발하고, 귀국편은 오전 5시50분 인천에 도착하는 일정이다. 추후 낮 시간대 운항 스케줄을 추가해 여행객에게 더욱 다양한 선택지를 제공하는 방안도 검토 중이다.

에어서울, 인천~괌 노선 운항 재개
AD
원본보기 아이콘

인천에서 4시간30분이면 도착하는 가장 가까운 미국령인 괌은 온화한 기후와 청명한 바다가 있는 대표적인 휴양지다. 해양 스포츠는 물론 러닝이나 골프, 쇼핑 등 다양한 경험이 가능하다.


에어서울 관계자는 "괌 재운항을 기념해 현지 호텔과 협업해 특별한 혜택을 선보일 예정"이라며 "넓은 좌석과 VOD 등 에어서울의 차별화된 서비스로 고객이 더욱 편리한 여행을 하실 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 했다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"99만원에 살게요" 다시 살아난 인기…X세대 열광템에 빠진 MZ "99만원에 살게요" 다시 살아난 인기…X세대 열광... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

제니도 마시는 '녹색 음료' 뭐길래…세계 곳곳서 난리

"욕실에 '이것' 있다면 당장 버려라"…의사들은 절대 안 쓴다는 '샤워용품'

오늘 경술국치일인데…욱일기·일본군 모자 버젓이 '판매 중'

가장 정확한 답 내놓는 무료 AI…챗GPT는 2위, 1위는 어디?

"최대 징역 20년, 태형 15대"…속수무책 전자담배에 칼 빼든 이 나라

말라버린 아랄해…그래도 삶은 이어진다

"우리도 한국처럼"…IT신화 꿈꾸는 우즈벡 청년들

새로운 이슈 보기