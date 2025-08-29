'똥물' 엊그제 같은데…102년 만에 수영장 개장에 10만명 '풍덩'

프랑스 파리 센강, 1923년부터 수영 금지돼

올림픽 계기로 2조 넘게 들여 수질 개선 작업

이례적인 폭염에 시민들 피서지로 주목받아

올여름 약 100년 만에 수영이 허용된 프랑스 파리 센강에 10만명의 시민이 몰린 것으로 전해졌다. 27일(현지시간) 프랑스 일간 르 몽드는 "무더운 날씨 속 수많은 시민이 센강에서 물놀이를 즐기며 더위를 식혔다"며 이같이 보도했다.

파리 센강에서 수영을 마친 시민들이 일광욕을 즐기고 있다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

극심한 수질 오염으로 '똥물'이라는 평가를 들어온 센강은 지난 1923년부터 102년간 수영이 금지돼왔다. 다만 프랑스 정부는 지난 2024년 파리올림픽 개최를 계기로 총 14억유로(약 2조 2500억원)를 들여 폭염 시 오염수가 센강으로 흘러들지 않도록 임시 저장 대형 탱크 등을 설치하는 등 본격적인 수질 개선 작업에 나섰다.

대대적인 수질 개선 끝에 지난 7월 일부 구간의 수영이 허용됐다. 파리 중심부인 4구 생루이섬 맞은편 마리 수로, 동쪽 12구 베르시 강변, 서쪽 15구 그르넬 항구 근처 등 3곳이다. 각 수영장에는 탈의실, 샤워실, 해변용 휴식 공간 등 편의시설도 함께 마련됐다.

파리 시민들은 수영장 개장 소식에 순식간에 몰려들었다. 파리시에 따르면 개장 후 열흘간 약 2만명이, 2달여간 약 10만명이 몰렸다. 올여름 파리에 이례적인 폭염이 이어지면서 센강 수영장은 더위를 식힐 수 있는 핫플레이스로 부상했다. 이에 당초 8월 말까지였던 운영 기간은 9월까지 연장됐다. AP통신은 "파리 시민들에게 센강 수영은 '꼭 해봐야 할 일'로 자리 잡았다"고 평가했다.

다만 센강의 수질은 유럽연합(EU) 기준 '보통'과 '좋음' 사이를 오간다. 전반적으로 한강보다 못한 수준이다. 파리 올림픽 당시에도 수질에 대한 우려가 나오기도 했다. 트라이애슬론 3경기(남녀 개인전·혼성 릴레이)와 오픈워터스위밍(마라톤 수영) 남녀 경기, 패럴림픽 트라이애슬론 경기 등이 치러졌다. 그러나 수질을 이유로 연습 경기가 취소되는가 하면, 일부 선수는 배탈이나 설사 등 건강 이상을 호소하기도 했다. 선수들은 "센강의 대장균에 익숙해지려고 한다", "선수에 대한 배려가 없었다"며 불평을 표하기도 했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>