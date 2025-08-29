중기부, 6401억 규모 '스타트업 코리아 펀드' 결성

코스맥스·농협 등 27개사 민간 출자 참여

뷰티·바이오 등 전략 분야 OI 펀드 신설

해외 기업 첫 합류…글로벌 협력 강화

중소벤처기업부는 29일 '스타트업 코리아 펀드' 출자사업의 벤처펀드 선정을 마쳤다고 밝혔다.

스타트업 코리아 펀드는 글로벌 시장에 도전하는 딥테크 스타트업 등에 중점 투자하기 위해 대기업, 중소·중견기업, 금융권과 정부가 함께 조성하는 벤처펀드다. 올해에는 27개 민간 출자자가 2488억원을, 모태펀드가 1716억원을 출자해 총 6401억원 규모로 결성될 예정이다. 분야별로는 초격차·글로벌 분야 2625억원, 오픈이노베이션 분야 2170억원, 세컨더리 분야 1606억원 규모다.

특히 올해 스타트업 코리아 펀드에 참여한 27개 민간 출자자 가운데 코스맥스, 성균관대학교기술지주회사 등 8개 기관은 이번 펀드를 계기로 벤처투자에 최초로 나섰다. 과거 벤처펀드 출자 경험이 있는 19개 기관도 지난해보다 벤처펀드 출자 규모를 크게 확대했다. 해외기업도 처음으로 이번 사업에 참여했다. 도쿄세경센터를 비롯해 재일 동포기업 및 한일협력기업 연합을 비롯해 일본 최대 CRO 기업인 CMIC가 국내 바이오 벤처·스타트업과의 협력을 위해 나섰다.

올해 신설된 오픈이노베이션 분야에 9개 벤처펀드가 신규 조성돼, 뷰티·바이오·반도체·기후테크·인공지능(AI) 등 우리나라 미래 성장을 이끌 전략 분야에서 개방형 혁신의 중추 역할을 할 것으로 기대된다.

한국콜마와 코스맥스가 각각 200억원 규모로 벤처펀드를 조성해 K뷰티 브랜드사 및 뷰티테크 스타트업 등 화장품 분야 생태계 전반에 투자할 예정이며, 한국제약바이오협회가 15개 회원사와 함께 유망 후배 기업에 투자한다. 이 외에도 NH농협금융그룹, 포스코홀딩스, LX세미콘, 현대해상, GS건설 등이 이번 펀드 출자를 계기로 사업 전반에서 딥테크 벤처·스타트업과의 협력을 강화해 나갈 예정이다.

한성숙 중기부 장관은 "국내 벤처투자 생태계가 글로벌 최고 수준으로 도약하기 위해서는 기업·금융권 등 다양한 민간자금의 벤처투자 참여를 끌어내는 것이 최우선 과제"라며 "모태펀드가 플랫폼으로서 보다 많은 기관에 벤처투자 참여 기회를 제공하고 이들이 보다 과감한 출자에 나설 수 있도록 관계부처와 함께 벤처투자 관련 제도 개선도 추진해나가겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



