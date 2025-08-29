본문 바로가기
국내 중소기업 830만개…기업·종사자 수 늘고 매출 줄어

이서희기자

입력2025.08.29 07:39

국내 중기 829만8915개
종사자 수 1911만7649명

국내 중소기업 수와 종사자 수가 전년 대비 증가한 반면 매출은 감소한 것으로 조사됐다.


국내 중소기업 830만개…기업·종사자 수 늘고 매출 줄어
29일 중소벤처기업부는 2023년 기준 중소기업 기본통계 결과를 발표했다. 조사 결과, 국내 중소기업 수는 829만 8915개로 전년 대비 3.2% 증가했고 종사자 수는 1911만 7649명으로 전년 대비 0.9% 늘었다. 같은 기간 매출은 3301조 2545억원으로 0.2% 감소한 것으로 나타났다.

업종별 기업 수는 도·소매업(14.8%↑), 전기·가스·증기업(17.0%↑), 정보통신업(12.2%↑), 전문·과학·기술업(7.4%↑) 등에서 증가했다. 다만, 제조업(2.6%↓), 광업(3.2%↓)은 감소한 것으로 나타났다.


업종별 종사자 수는 도·소매업(2.3%↑), 숙박·음식점업(2.5%↑) 등 11개 업종에서 증가했고, 운수·창고업(4.6%↓), 제조업(0.5%↓) 등 7개 업종은 감소했다.


업종별 매출은 숙박·음식점업(8.7%↑), 금융·보험업(17.9%↑) 등 11개 업종에서 증가했고, 제조업(1.9%↓), 도·소매업(1.3%↓) 등 7개 업종은 감소했다.

지역별로는 수도권 소재 기업 수는 436만 2179개로 전년 대비 3.7% 증가했고, 비수도권은 393만 6736개로 전년 대비 2.6% 늘어 상대적으로 수도권 기업수 증가율이 높았다.


조직 형태별로는 개인 기업이 724만 3536개로 전년 대비 3.1% 증가했고, 법인기업은 105만 5379개로 전년 대비 3.6% 증가한 것으로 나타났다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
