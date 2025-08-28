이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보] 김건희 특검, ‘통일교 금품 수수 의혹’ 권성동 구속영장 청구
2025년 08월 28일(목)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"케데헌 호랑이 닮았다"며 무서운 속도로 집어가…'완판' 행렬 전통 뮷즈 [NE 커피챗]
"한 그릇에 17만원…가격 보고 다들 충격받아요" 폭염에 치솟는 日해산물
"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰함도 이젠 '추억'
드라마 촬영 끝난 제주 숲에 쓰레기 한가득…민폐 논란에 제작사 사과
울릉도는 씨 말랐다더니 '오징어 풍년'은 여기서…'잭팟' 터진 서해안 벨트
트럭 덮쳤지만 '멀쩡'…18개월 두 아이 지켜낸 아이오닉5
"7000원에 10번 시켰다" 배민 난데없는 치킨대란 왜?