본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

GGM, 업무방해 등 노조 조합원 25명 '고소장'

호남취재본부 강성수기자

입력2025.08.28 16:26

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

노조도 내달 맞대응 고소…노사 갈등 격화

광주글로벌모터스 전경.

광주글로벌모터스 전경.

AD
원본보기 아이콘

광주글로벌모터스(GGM)가 전국금속노동조합 광주전남지부 소속 조합원들에 대한 법적 대응에 나섰다. 회사 측은 28일 오전 함평경찰서에 노조 조합원 25명을 대상으로 한 고소장을 제출했다고 밝혔다.


고소 내용은 업무방해, 기물파손, 건조물침입 등 3가지 혐의다. GGM은 지난 22일 공장 내 시위 과정에서 출입문이 파손되고, 특히 노조 간부 3명과 조합원 22명이 회사의 정상적인 업무 진행을 막았다고 주장했다.

이번 갈등의 발단은 대출금 조기 상환 논란이다. 사측은 노조 파업을 이유로 채권 은행으로부터 대출금 상환 압박을 받았다고 전했지만, 해당 은행은 이를 부인했다.


노조는 회사가 노조 탄압을 위해 허위 사실을 유포했다고 반박하며, 광주공장에서 집회를 열었다. 시위 과정에서 양측 간 물리적 충돌이 발생해 일부 직원과 조합원이 부상을 입었다.


GGM 공장은 광주 광산구와 함평군 월야면 경계에 위치해 있으며, 함평경찰서에 고소장이 제출됐다.

한편, 노조 측도 시위를 방해한 회사의 행위를 불법으로 판단, 다음 달 맞대응 고소장을 제출할 예정이라고 밝혔다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰함도 이젠 '추억' "몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

제니도 마시는 '녹색 음료' 뭐길래…세계 곳곳서 난리

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…텅 비어버린 소주잔

트럭 덮쳤지만 '멀쩡'…18개월 두 아이 지켜낸 아이오닉5

범죄심리학자 '박지선 교수'가 선택한 길

"7000원에 10번 시켰다" 배민 난데없는 치킨대란 왜?

더위만 버티면 끝?…알고 보니 '빠르게 늙고 있었다'

청도 사망사고 후폭풍, 추석 기차예매도 전격 연기…15일부터 진행

새로운 이슈 보기