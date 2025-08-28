GGM, 업무방해 등 노조 조합원 25명 '고소장'

노조도 내달 맞대응 고소…노사 갈등 격화

광주글로벌모터스(GGM)가 전국금속노동조합 광주전남지부 소속 조합원들에 대한 법적 대응에 나섰다. 회사 측은 28일 오전 함평경찰서에 노조 조합원 25명을 대상으로 한 고소장을 제출했다고 밝혔다.

고소 내용은 업무방해, 기물파손, 건조물침입 등 3가지 혐의다. GGM은 지난 22일 공장 내 시위 과정에서 출입문이 파손되고, 특히 노조 간부 3명과 조합원 22명이 회사의 정상적인 업무 진행을 막았다고 주장했다.

이번 갈등의 발단은 대출금 조기 상환 논란이다. 사측은 노조 파업을 이유로 채권 은행으로부터 대출금 상환 압박을 받았다고 전했지만, 해당 은행은 이를 부인했다.

노조는 회사가 노조 탄압을 위해 허위 사실을 유포했다고 반박하며, 광주공장에서 집회를 열었다. 시위 과정에서 양측 간 물리적 충돌이 발생해 일부 직원과 조합원이 부상을 입었다.

GGM 공장은 광주 광산구와 함평군 월야면 경계에 위치해 있으며, 함평경찰서에 고소장이 제출됐다.

한편, 노조 측도 시위를 방해한 회사의 행위를 불법으로 판단, 다음 달 맞대응 고소장을 제출할 예정이라고 밝혔다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



