장흥군, 민생회복지원금 지급…군민 1인당 20만원

호남취재본부 이창헌기자

입력2025.08.28 16:30

전남 장흥군은 다음 달 15일부터 군민 1인당 20만원의 민생회복지원금을 지급한다고 28일 밝혔다.


지원 대상은 지난 6월 18일 기준으로 신청일 현재 장흥군에 주민등록이 있는 군민이다. 지급은 장흥사랑상품권 지류형(정책발행)으로 이뤄진다.

장흥군 청사 전경.

1차 신청은 다음 달 15~19일 마을별 방문을 통해 신청과 동시에 지급한다. 2차 신청은 22일부터 읍·면사무소에서 접수한다. 세대주는 세대원까지 일괄 신청할 수 있으며, 세대원이 개별 신청할 경우 세대주 신분증을 지참해야 한다.

지급받은 지원금은 장흥사랑상품권 전 가맹점에서 사용할 수 있으며, 권장 사용 기간은 11월 30일까지다. 김성 군수는 "추석 전 신속 지급으로 군민 생활 안정과 지역 상권 활성화에 도움이 되도록 하겠다"고 말했다.





호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr
