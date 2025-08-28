장흥군, 민생회복지원금 지급…군민 1인당 20만원

전남 장흥군은 다음 달 15일부터 군민 1인당 20만원의 민생회복지원금을 지급한다고 28일 밝혔다.
지원 대상은 지난 6월 18일 기준으로 신청일 현재 장흥군에 주민등록이 있는 군민이다. 지급은 장흥사랑상품권 지류형(정책발행)으로 이뤄진다.
장흥군 청사 전경.
1차 신청은 다음 달 15~19일 마을별 방문을 통해 신청과 동시에 지급한다. 2차 신청은 22일부터 읍·면사무소에서 접수한다. 세대주는 세대원까지 일괄 신청할 수 있으며, 세대원이 개별 신청할 경우 세대주 신분증을 지참해야 한다.
지급받은 지원금은 장흥사랑상품권 전 가맹점에서 사용할 수 있으며, 권장 사용 기간은 11월 30일까지다. 김성 군수는 "추석 전 신속 지급으로 군민 생활 안정과 지역 상권 활성화에 도움이 되도록 하겠다"고 말했다.
호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>