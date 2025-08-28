이개호 "전남 군단위 15곳, 의료기관 소아청소년과 없어"

정부 차원 진료 사각지대 해소 대책 필요

"소아의료 체계 강화는 미래에 대한 투자"

더불어민주당 이개호 의원(전남 담양·함평·영광·장성)은 28일 소아진료 사각지대 해소를 위한 정부 차원의 종합대책 마련을 촉구했다.

이 의원은 이날 보도자료를 통해 "전국 의원급 의료기관 수는 3만6,000개소를 넘어서며 꾸준히 증가하고 있다"고 전제, "하지만 정작 아이를 돌볼 수 있는 지방의 소아청소년과 의원은 감소하고 있다"고 지적했다.

소아청소년과 의원은 2018년 2,221개소에서 2025년 2,187개소로 34개소가 감소한 반면, 같은 기간 전체 의원은 3만1,032개소에서 3만6,520개소로 5,488개소(17.7%) 증가했다. 이는 전체 증가 추세와 정반대로, 소아청소년과가 저출산, 낮은 수익성, 전공의 기피 등 구조적 요인에 직면해 있음을 보여준다.

전국적으로도 소아청소년과 의원이 '0개소'인 기초자치단체가 58곳에 달하며, 대다수가 농산어촌 지역이다. 이 지역들은 병원급 의료기관의 소아과 전문의 부재, 대학병원 전원 연계 미흡으로 응급·중증환자 대응에 어려움을 겪고 있다.

특히, 전남의 경우 의원급 소아청소년과가 없는 기초단체 지역이 담양·해남·고흥·곡성 등 15개 지역에 이르며, 전국 광역자치도 중 가장 많다. 영광에는 지난 2018년까지 한 곳이 있었지만, 폐업 이후 현재까지 재개원이 없는 상태다.

이 의원은 "농어촌지역은 출산을 장려해도 아이를 진료할 곳이 없는 소아의료 사각지대 상태다"면서 "소아청소년과는 낮은 수익성·높은 민원·야간·응급 부담으로 전공들의 기피가 극심한 진료과인 만큼 특수성을 반영한 인력·시설·행정지원이 절실하다"고 강조했다.

이 의원은 또 "소아청소년과 전공의 유입률이 0%에 가까워 구조적 의료 사각지대를 극복하기 위한 지방 특성을 반영한 제도 마련이 필요하다"며 "소아의료체계 강화는 대한민국 미래에 대한 투자라는 점에서 정부가 종합대책 마련에 적극 나서도록 촉구해 나가겠다"고 밝혔다.





