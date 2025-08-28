본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

강훈식 비서실장 "김정은 방중 사전 인지, 한미 정상회담 영향"

송승섭기자

입력2025.08.28 15:35

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강훈식 비서실장 28일 기자간담회
"남북 간 대화 채널 늘 열려있다"

강훈식 대통령비서실장이 19일 서울 용산 대통령실 청사에서 기자간담회를 하고 있다. 연합뉴스

강훈식 대통령비서실장이 19일 서울 용산 대통령실 청사에서 기자간담회를 하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

강훈식 대통령실 비서실장은 28일 김정은 북한 국무위원장의 방중 일정에 대해 "정부는 이 내용을 사전에 인지하고 있었다"고 말했다.


강 비서실장은 이날 용산 대통령실 기자간담회에서 "관계기관을 통해 알고는 있었고, 오늘 발표 난다는 얘기를 보고받았다"고 설명했다.

강 비서실장은 "우리는 중국 관계가 한반도 비핵화와 평화안정에 기여하는 방향으로 되길 기대하고 있다"며 "남북 간 대화 채널은 늘 열려있다고 말씀드린다"고 전했다. 이와 관련해 강유정 대통령실 대변인은 "북한과 언제든 대화할 뜻이 있고 북한의 동향 파악을 면밀히 하고 있다는 뜻"이라고 부연했다.


이어 강 비서실장은 "한미 정상회담도 이런 영향이 깔려있다"면서 "우리가 잘된 것들이 (북한이) 이렇게 움직이는 흐름의 연장선상으로 해석해볼 수 있다"고 말했다. 한국과 미·일이 정상회담을 거치며 동맹을 공고히 하자, 김 위원장이 중러와 밀착하려는 움직임을 보인다는 뜻으로 풀이된다.


강 비서실장은 아시아태평양경제협력체(APEC)에 김 위원장을 초청할 것인가에 대한 질문에는 "시기를 특정할 단계는 전혀 아니다"라고 언급했다. 다만 "적어도 미국 대통령이 김 위원장과 대화해보겠다는 의지를 보여준 것"이라면서 "(만남을) 부정하지 않았다는 것만 해도 남북이 채널을 열고 대화하는 데 도움이 된다"고 강조했다.

한편 중국 외교부에 따르면 김 위원장은 오는 9월 3일 베이징에서 열릴 중국 항일전쟁 승전 80주년 기념행사 열병식에 참석할 예정이다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰함도 이젠 '추억' "몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

제니도 마시는 '녹색 음료' 뭐길래…세계 곳곳서 난리

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…텅 비어버린 소주잔

트럭 덮쳤지만 '멀쩡'…18개월 두 아이 지켜낸 아이오닉5

범죄심리학자 '박지선 교수'가 선택한 길

"7000원에 10번 시켰다" 배민 난데없는 치킨대란 왜?

더위만 버티면 끝?…알고 보니 '빠르게 늙고 있었다'

청도 사망사고 후폭풍, 추석 기차예매도 전격 연기…15일부터 진행

새로운 이슈 보기