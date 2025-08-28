강훈식 비서실장 "김정은 방중 사전 인지, 한미 정상회담 영향"

강훈식 비서실장 28일 기자간담회

"남북 간 대화 채널 늘 열려있다"

강훈식 대통령비서실장이 19일 서울 용산 대통령실 청사에서 기자간담회를 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

강훈식 대통령실 비서실장은 28일 김정은 북한 국무위원장의 방중 일정에 대해 "정부는 이 내용을 사전에 인지하고 있었다"고 말했다.

강 비서실장은 이날 용산 대통령실 기자간담회에서 "관계기관을 통해 알고는 있었고, 오늘 발표 난다는 얘기를 보고받았다"고 설명했다.

강 비서실장은 "우리는 중국 관계가 한반도 비핵화와 평화안정에 기여하는 방향으로 되길 기대하고 있다"며 "남북 간 대화 채널은 늘 열려있다고 말씀드린다"고 전했다. 이와 관련해 강유정 대통령실 대변인은 "북한과 언제든 대화할 뜻이 있고 북한의 동향 파악을 면밀히 하고 있다는 뜻"이라고 부연했다.

이어 강 비서실장은 "한미 정상회담도 이런 영향이 깔려있다"면서 "우리가 잘된 것들이 (북한이) 이렇게 움직이는 흐름의 연장선상으로 해석해볼 수 있다"고 말했다. 한국과 미·일이 정상회담을 거치며 동맹을 공고히 하자, 김 위원장이 중러와 밀착하려는 움직임을 보인다는 뜻으로 풀이된다.

강 비서실장은 아시아태평양경제협력체(APEC)에 김 위원장을 초청할 것인가에 대한 질문에는 "시기를 특정할 단계는 전혀 아니다"라고 언급했다. 다만 "적어도 미국 대통령이 김 위원장과 대화해보겠다는 의지를 보여준 것"이라면서 "(만남을) 부정하지 않았다는 것만 해도 남북이 채널을 열고 대화하는 데 도움이 된다"고 강조했다.

한편 중국 외교부에 따르면 김 위원장은 오는 9월 3일 베이징에서 열릴 중국 항일전쟁 승전 80주년 기념행사 열병식에 참석할 예정이다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



