광주상의 “광주전남특별광역연합, 국가균형발전 출발점”

광주~나주 철도, 생활권 통합·산업벨트 기대

연말 성과 이어져 지역 일자리 창출로 연결

광주상공회의소(회장 한상원)는 28일 광주시와 전남도가 광주전남특별광역연합 추진을 선포하고 공동협약을 체결한 데 대해 환영의 뜻을 밝혔다.

지난 27일 오전 나주시청 대회의실에서 강기정 광주시장, 김영록 전남도지사, 신수정 광주시의회 의장, 김태균 전남도의회 의장, 김경수 지방시대위원회 위원장 등이 참석한 가운데 '광주·전남 특별지방자치단체 추진 선포식'이 진행됐다.

광주상의는 "이번 선포는 단순한 행정협력을 넘어 수도권 집중 심화와 지방소멸 위기라는 국가적 과제를 해결하기 위해 광주와 전남이 손을 맞잡은 중요한 출발점"이라며 "이재명 정부가 제시한 5극3특 국가 균형성장 전략을 호남이 뒷받침하는 의미 있는 발걸음"이라고 평가했다.

광주~나주 광역철도 건설이 제1호 공동사무로 합의된 것과 관련, 광주상의는 "단순한 교통 인프라 확충을 넘어 광주·전남 생활권 통합과 산업벨트 강화, 지속가능한 성장의 초석이 될 것"이라고 기대감을 나타냈다.

광주상의는 또 산업·교통·관광 등 다양한 분야에서 초광역 협력이 본격화될 경우 광주·전남이 국가균형발전의 모범 사례로 자리매김할 것이라고 강조했다. 이어 "특별지방자치단체 출범 준비가 순조롭게 진행돼 연말에는 지역민이 체감할 수 있는 성과로 이어지기를 기대한다"며 "지역경제계의 역량을 모아 국가 균형성장의 결실이 지역산업 발전과 일자리 창출로 이어지도록 적극 협력하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



