익산시, 올해 첫 수확 '탑마루 밤고구마' 판매

호남취재본부 김우관기자

입력2025.08.28 14:36

내달 10일까지 '카카오메이커스' 진행

전북 익산시가 올해 첫 수확한 '탑마루 밤고구마'를 판매한다.


28일 시에 따르면 탑마루 밤고구마는 내달 10일까지 '카카오메이커스'를 통해 5㎏ 단위로 판매되며, 전국 어디서나 앱과 웹사이트에서 쉽게 구매할 수 있다.

익산시가 올해 첫 수확한 '탑마루 밤고구마'를 판매한다. 익산시 제공

익산시가 올해 첫 수확한 '탑마루 밤고구마'를 판매한다. 익산시 제공

익산 대표 농산물 탑마루 밤고구마는 은은한 단맛과 포슬포슬한 식감이 특징이며 배수가 잘되는 익산 토양과 청정한 자연환경에서 자라 품질이 우수하다.

특히 최근에는 맥도날드의 '익산 고구마 모짜렐라 버거·머핀' 주재료로 활용돼 큰 관심을 얻고 있다. 익산 고구마 200t이 투입된 버거·머핀은 한 달 만에 240만개 판매라는 성과를 기록한 바 있다.


시는 이번 온라인 판매를 통해 탑마루 고구마에 대한 소비자 수요에 적극 대응하고, 지역 농산물의 우수성을 널리 알리는 기회가 될 것으로 기대하고 있다.


정헌율 시장은 "익산 밤고구마는 전국 소비자에게 꾸준히 사랑받아 온 우수한 농산물이다"며 "이번 온라인 판매를 통해 익산 농산물의 가치를 더욱 널리 알리겠다"고 말했다.

한편, 지난해 기준 탑마루 고구마 매출액은 56억원에 달하며, 익산 농산물 산업의 핵심 전략 품목으로 자리 잡고 있다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
