김거석씨, 적십자사 이어 서울 사랑의열매에도 1비트코인 기부

서울 사회복지공동모금회(회장 김재록)는 28일 김거석 아너소사이어티 회원이 사랑의열매에 비트코인 1개를 기부하며, 서울 '아너 소사이어티 오플러스' 회원에 이름을 올렸다고 밝혔다. 이번 기부는 서울 사랑의열매 역사상 처음으로 디지털 자산으로 이뤄진 고액기부 사례다. 1비트코인 시세는 이날 기준 한화 1억5000만원이 넘는다.

이로써 김거석씨는 사랑의열매 전국 39호, 서울 7호 '오플러스' 회원이 됐다. '아너 소사이어티 오플러스'는 누적 기부금 10억 원 이상을 달성한 아너 소사이어티 회원에게 주어지는 명예다. 기부된 1비트코인은 금융위원회 가이드라인과 사랑의열매 내부 통제 기준에 따라 현금화해 서울시 내 취약계층을 위한 지원 사업에 사용할 계획이다.

김거석씨는 2018년 아너 소사이어티 가입과 함께 첫 1억 원을 기부한 이후, 꾸준한 나눔을 이어오며 이번 비트코인 기부를 포함해 서울 사랑의열매를 통해 누적 10억 원을 달성했다. 그는 서울대학교병원, 대한적십자사 등에도 고액 기부를 이어가는 대표적인 기부자로, 지난 13일 대한적십자사에도 1비트코인을 기부한 바 있다. 김거석씨는 "혼자만 잘 살아선 안 된다. 많은 사람이 성공하고, 함께 나눌 수 있어야 진짜 의미가 있다"며 "기부도 시대의 흐름에 맞게 변화하고 실천돼야 한다"고 강조했다.

김재록 서울 사랑의열매 회장은 "김거석 기부자님의 기부는 단순한 재산 기부를 넘어, 시대의 변화를 반영한 나눔 문화의 새로운 이정표"라며 "서울 사랑의열매 역시 변화하는 사회 속에서 새로운 나눔의 방법을 적극 모색해 나가겠다"고 밝혔다.





