보험개발원, 내달 12일 '2025 KIDI 보험미래포럼' 개최

보험개발원(KIDI)이 보험산업을 재편하는 인공지능(AI)과 보험의 융합을 주제로 '2025 KIDI 보험미래포럼'을 개최한다고 28일 밝혔다.

보험개발원의 보험미래포럼은 보험산업의 최신 현안에 대해 국내외 전문가들이 한자리에 모여 대응전략을 공유하는 글로벌 정보 교환의 장이다. 올해가 5회째다. 올해 포럼은 9월12일 서울 영등포구 FKI 타워 콘퍼런스 센터에서 열린다.

이번 포럼은 주최기관인 보험개발원을 비롯해 미국 보험감독관협의회(NAIC), 아마존웹서비스, IBM, 밀리만 등에 소속된 글로벌 AI 전문가들이 AI 기반의 보험산업의 혁신사례를 소개할 예정이다.

이번 포럼에서 기조강연을 맡은 NAIC는 규제당국의 관점에서 AI 모델의 편향성 문제에 대해 화두를 던진다. 그 해결방안으로서 AI 거버넌스 구축을 위한 국제적 움직임과 규제의 방향성에 대해 발표할 계획이다.

보험개발원은 AI시대, 데이터로 만드는 새로운 가치라는 주제로 데이터의 활용가치를 증진시키는 데이터밸류체인(수집, 분석, 활용, 재생산) 단계별 보험개발원의 데이터 혁신 사례를 소개한다.

아마존웹서비스(AWS)는 'AWS 기반 코어시스템 현대화 사례'를 주제로 보험사들이 고객 기대와 시장수요의 변화에 부응하기 위해 기존의 시스템을 어떻게 혁신하고 있는지 실제 도입사례를 소개한다.

IBM은 'AI 시대, 보험산업의 미래와 전략'을 주제로 연설하고 밀리만 컨설팅은 '보험사의 생성형 AI 도입 성공을 위한 실무가이드'로 리스크 완화방안을 소개할 예정이다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr



