이공계 연구생활장려금 지원 6개 대학 6000명 추가

경북대·경희대·국민대·숙명여대·아주대·중앙대 참여 확정

석사과정 월 80만원, 박사과정 월 110만원의 최소한의 연구생활비를 보장하는 '이공계 연구생활장려금 지원 사업' 대상에 경북대학교 등 6개 대학의 6000여명의 학생이 추가됐다.

과학기술정보통신부는 올해부터 2033년까지 9년간 총 9790억원을 지원하는 '이공계 연구생활장려금 지원 사업'의 2025년 참여대학에 경북대학교·경희대학교·국민대학교·숙명여자대학교·아주대학교·중앙대학교 등 6개교를 추가 선정하고, 다음 달부터 컨설팅 등 지원에 착수한다고 28일 밝혔다.

이른바 '한국형 스타이펜드(Stipend)'로 통칭되는 이공계 연구생활장려금 지원 사업은 이공계 대학원생이 경제적 부담 없이 연구에 몰입할 수 있도록, 최소한의 연구생활을 보장하고, 대학(산단) 차원의 학생연구자 통합관리체계를 구축하는 것이 핵심이다. 지난 4월 선정된 29개 대학은 세부 운영계획 컨설팅 등을 거쳐 6월 말부터 순차적으로 장려금을 지급하고 있다.

이번 하반기 2차 공모·평가에서는 6개 대학이 추가 선정됐는데, 개별 컨설팅과 사업 가이드라인 설명회 등을 진행해 안정적 사업 착수를 지원할 계획이다. 학내 연구생활장려금 지급은 개별 컨설팅 완료 후 개시될 예정으로, 이번 공모를 통해 매월 석사과정 80만원, 박사과정 110만원 이상을 보장받는 이공계 대학원생은 6000명가량 확대될 전망이다.

구혁채 과기정통부 제1차관은 "두 차례 공모로 사업 도입 첫해인 올해 총 35개 대학, 약 5만명의 이공계 대학원생에게 스타이펜드 지원이 이루어질 것"이라면서 "보다 많은 대학과 학생들이 스타이펜드 지원체계 속에서 마음껏 연구할 수 있도록 신규 지원 확대 노력도 이어 나가겠다"고 전했다.

하반기 2차 공모 선정 결과는 범부처통합연구지원시스템에 공지됐으며, 향후 추진 일정 등 보다 자세한 사항은 한국연구재단 누리집에서 확인할 수 있다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>