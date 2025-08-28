본문 바로가기
"호우 피해복구" 산청군 제2회 추경 611억원 널린 7466억원 편성

영남취재본부 최순경기자

입력2025.08.28 10:03

재난피해 복구·일상 회복 중점

경남 산청군은 2025년도 제2회 추가경정예산안(이하 추경) 7466억원을 편성해 산청군의회에 제출했다고 28일 밝혔다.


제1회 추경보다 611억원 늘어난 이번 추경은 지난 3월 발생한 대형산불과 7월 극한 호우 피해 복구에 중점을 두고 이뤄졌다.

산청군청 전경.

산청군청 전경.

특히 연내 집행이 불가능한 사업이나 불요불급한 예산은 세출 구조조정을 통해 과감히 줄여 피해 복구 사업에 집중적으로 투입한다.

이를 위해 산불·호우 피해 복구에 250억원을 편성해 실질적인 군민 일상 회복을 지원할 방침이다.


제출된 추경은 오는 9월 1일부터 8일까지 개회하는 제307회 산청군의회에 상정돼 심의와 의결을 거쳐 확정될 예정이다.


이승화 군수는 "무엇보다 이번 추경은 군민들의 일상 회복을 최우선에 두고 편성했다"며 "신속하고 체계적인 복구사업으로 군민 안전과 삶의 안정을 조속히 달성하겠다"고 말했다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
