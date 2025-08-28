'월 1만원 임대' 청양군 임대주택, 청년·신혼부부 입주자 모집

농촌 빈집을 정비해 재공급…청년·귀농·신혼부부 정착 지원, 인기 정책으로 자리매김

충남 청양군이 농촌 빈집을 활용한 대표 정주 정책인 '빈집이음주택(만원임대주택)'을 올해 추가 공급한다.

보증금 없이 월 1만원만 내면 최대 3년 거주할 수 있어, 청년·신혼부부·귀농귀촌인의 안정적 정착을 돕는 청양군만의 차별화된 주거 지원책으로 주목받고 있다.

군은 행정안전부 지방소멸대응기금을 활용해 빈집을 정비한 뒤 월세 1만원에 공급하는 '빈집이음주택' 사업을 확대 추진하며 신규 입주자를 모집한다고 28일 밝혔다.

군에 따르면 올해는 총 4호가 공급되며, 대상지는 ▲화성면 산정리 ▲청남면 지곡리 ▲운곡면 영양리 ▲남양면 구룡리다. 임대 조건은 보증금 없이 월 1만원, 최대 3년까지 거주할 수 있고 매년 갱신이 가능하다.

모집 대상은 ▲18~45세 청년 ▲혼인신고 7년 이내 신혼부부 또는 혼인 예정자 ▲도시에서 1년 이상 거주 후 청양군 전입 5년 이내 귀농·귀촌인이다.

신청은 세대주만 가능하며 오는 9월1일부터 10일까지 방문 및 우편으로 접수하면된다.

김돈곤 군수는 "빈집이음주택은 단순히 농촌 빈집을 재활용하는 차원을 넘어, 새로운 출발을 준비하는 청년·신혼부부·귀농귀촌인에게 안정적인 보금자리를 제공하는 사업"이라며 "앞으로도 주민이 따뜻함을 느낄 수 있는 정주 여건 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 지난해 충청권 최초로 3호가 공급된 빈집이음주택은 당시 평균 경쟁률 18대 1, 최고 25대 1을 기록하며 뜨거운 인기를 입증했다.

군은 매년 5호 이상을 공급해 지속 가능한 농촌 정주 모델로 확산시킬 계획이다.





