카카오페이증권, 커뮤니티 업데이트 기념 '#톡톡톡 챌린지' 이벤트

김진영기자

입력2025.08.28 09:20

팔로우·차단 기능 도입
좋아요·댓글·팔로우 미션 완료 시
최대 100만원까지 미국 주식 제공

카카오페이증권이 자사 플랫폼의 커뮤니티 주요 기능 업데이트를 기념해 이달 25일부터 다음 달 7일까지 '#톡톡톡 챌린지' 이벤트를 진행한다고 밝혔다.


이번 이벤트는 새로운 커뮤니티 기능을 직접 경험하고 사용자 간 활발한 소통을 장려하기 위해 마련됐다.

카카오페이증권은 커뮤니티 업데이트를 통해 '팔로우'와 '차단' 기능을 새롭게 도입했다. 마음에 드는 사용자를 팔로우해 원하는 소식을 받아 볼 수 있으며, 불편한 활동을 하는 사용자는 직접 차단해 자신의 커뮤니티 환경을 스스로 관리할 수 있다.

이벤트는 '커뮤니티'에서 3가지 미션을 수행하면 리워드를 받을 수 있는 방식으로 진행된다. 참여자는 이벤트 페이지에서 '참여하기' 버튼을 클릭한 뒤, '좋아요', '댓글', '팔로우' 미션을 순서대로 1회씩 완료하면 된다.


해당 이벤트는 2주간 운영되고 기간 중 1회 참여할 수 있다. 카카오페이증권에 가입만 되어있으면 현재 계좌가 없어도 이벤트 참여가 가능하며, 당첨 시 계좌를 개설해 주식 선물을 받을 수 있다. #톡톡톡 챌린지 미션을 모두 완료한 참여자에게는 최대 100만 원까지의 '미국 주식'이 랜덤으로 지급된다. 미국 주식은 '선물하기'로 제공되며, 유관기관 제비용 및 관련 세금은 별도로 부과된다.


카카오페이증권은 "이번 업데이트로 '팔로우' 기능을 통해 평소 관심 있는 투자자의 활동 소식을 꾸준히 트래킹할 수 있게 되었고, '차단' 기능으로 이용 과정의 피로감을 줄여 보다 건강한 커뮤니티 환경을 조성할 수 있게 됐다"며 "'#톡톡톡 챌린지'를 계기로 사용자들이 자발적으로 교류하며 신뢰도 높은 투자 커뮤니티 문화를 함께 만들어가길 기대한다"고 밝혔다.

이벤트에 대한 자세한 내용은 카카오페이 앱 증권탭 내 '더보기' 메뉴의 '이벤트 모아보기'에서 확인할 수 있다. 아울러, 본 이벤트와 연계된 금융투자상품은 시장 변동성에 따라 원금 손실이 발생할 수 있으므로 투자 시 유의가 필요하다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr
