'전량 해외의존' 고출력 반도체 공정용 램프 기술 확보…韓기업, 대만업체 인수

국내 장비기업이 대만의 대만 반도체 부품 제조업체를 인수했다. 이를 통해 전량 해외에 의존하던 고출력 반도체 공정용 램프 제조기술을 확보하게 됐다.

산업통상자원부는 29일 투자연계형 기술확보지원사업을 통해 에프엔에스테크의 대만 반도체 부품 제조업체인 아사히 램프 인수를 지원했다고 28일 밝혔다. 이번 인수 규모는 약 108억원이다.

에프엔에스테크는 지난 2013년에도 산업부의 지원을 받아 미국 이노패드를 인수했고, 이를 통해 확보한 연마용 패드(CMP PAD) 기술을 통해 현재 삼성전자 등 국내 주요 반도체 기업에 납품 중이다.

이번에 인수한 아사히 램프는 반도체 급속 열처리(RTP) 및 에피택셜 증착(EPI) 공정에 활용되는 텅스텐 할로겐램프 제조기술을 보유한 기업으로 미국의 어플라이드 머티어리얼즈, 대만 TSMC 등에 납품 중이다.

현재 고출력 반도체 공정용 램프는 국내 생산기반이 부재해 전량 해외에 의존 중이다. 이번 인수는 단기적으로 안정적 부품확보 및 시장확대, 중장기적으로는 기술 내재화를 통한 국내 반도체산업 공급망 안정성과 경쟁력 강화에 기여할 것으로 산업부는 기대하고 있다.

산업부와 한국소재부품장비투자기관협의회(KITIA)는 매물발굴, 실사 및 기술 평가 지원 등을 통해 한국 기업의 해외기술 확보를 지원하고 있다. 올해부터 공급망 전략수립 지원을 신설했으며 2028년까지 소재·부품·장비 관련 외국법인 인수시 인수금액의 5~10% 세액공제 연장을 추진하고 있다.

나성화 산업부 산업공급망정책관은 "해외 인수합병(M&A)은 기술과 시장을 동시에 확보할 수 있는 제2의 연구개발(R&D)"이라며 "우리 기업들께 정부의 지원을 적극적으로 활용해 해외기술 확보에 나서주실 것을 부탁드린다"고 말했다.





