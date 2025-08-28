하이트진로, '필라이트 클리어' 가격 평균 20% 낮춘다

9월 1일부터 주요 제품 가격 인하

하이트진로 하이트진로 000080 | 코스피 증권정보 현재가 19,210 전일대비 10 등락률 +0.05% 거래량 10,970 전일가 19,200 2025.08.28 09:06 기준 관련기사 [클릭 e종목]"하이트진로, 판매량 증가 필요…목표가↓""몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰감도 이젠 '추억'하이트진로, '켈리 후레쉬 홉 에디션' 1년 만에 재출시 전 종목 시세 보기 close 가 오는 9월1일부터 발포주 '필라이트 클리어' 가격을 평균 20% 인하한다고 28일 밝혔다. 최근 고물가와 경기 침체로 어려움을 겪는 소비자들의 부담을 덜고, 정부의 민생경제 회복 및 소비 활성화 정책에 동참하기 위해서다.

이번 가격 인하는 가정 채널 판매 제품인 ▲350㎖ 캔 ▲500㎖ 캔 ▲1.6L 페트 총 3종에 적용되며 각각 20%, 25%, 15% 인하된다. 특히 소비자 수요가 가장 많은 500㎖ 캔 제품은 인하율을 25%로 확대해 소비자들의 만족도를 높였다.

필라이트 클리어 350㎖, 500㎖ 캔 제품 이미지. 하이트진로

앞서 하이트진로는 지난 4월 슈퍼 클리어 공법으로 깔끔한 목 넘김을 구현한 '필라이트 클리어'를 출시했다. 출시 이후 '가성비와 깔끔한 맛'을 동시에 원하는 소비자들로부터 긍정적인 반응을 얻으며, 발포주 시장에서 입지를 넓혀가고 있다.

오성택 하이트진로 마케팅실 전무는 "필라이트 클리어는 하이트진로의 기술력으로 구현한 최상의 발포주 제품으로, 앞으로도 다양한 마케팅 활동을 이어갈 계획"이라며 "고물가 시대상을 반영한 이번 가격 조정이 어려운 시기를 보내는 소비자들에게 도움이 되고, 가정시장 활성화에도 기여하기를 기대한다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



