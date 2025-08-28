백제 사비도성에서 첫 사찰 흔적 발견

부여 관북리서 금니 입힌 불상 조각 등 출토

왕궁 내 불교 시설 존재 확인

백제의 마지막 수도였던 사비도성(지금의 충남 부여)에서 사찰이 있었음을 보여주는 유물과 건축 흔적이 처음 확인됐다.

흙을 켜켜이 쌓아 만든 성토층[사진=국가유산청 제공] AD 원본보기 아이콘

국립부여문화유산연구소는 부여군과 함께 지난 6월부터 두 달 동안 실시한 '부여 관북리 유적 18차 조사'에서 불교 관련 유물과 성토층(흙을 인위적으로 쌓은 흔적)을 발견했다고 28일 밝혔다.

조사지역은 사비도성 동북쪽의 쌍북리 일대다. 이미 왕궁지와 주요 관청 건물터, 도로 유구가 확인된 핵심 지역으로, 다수의 목간(木簡·글자를 적은 나무 조각) 출토로도 유명하다.

이번 발굴에선 부소산 끝자락과 맞닿은 북쪽 구역에서 약 1m 두께의 성토층이 발견됐다. 백제가 부여 관북리 유적과 부소산성 조성 때 사용한 '수평 성토 판축' 기법이 적용돼 이곳에 중요한 건축물이 자리했음을 보여준다. 수평 성토 판축은 지표면을 평평하게 만들기 위해 흙을 일정한 높이로 고르게 쌓고, 나무틀 안에서 여러 차례 다져 단단히 쌓는 공법이다.

소조상의 옷자락(왼쪽)과 부여 군수리 금동보살입상 참고 사진[사진=국가유산청 제공] 원본보기 아이콘

남쪽 조사 구역과 부여여자고등학교 동쪽에선 불교 유물이 무더기로 확인됐다. 불상의 몸에서 뿜어져 나오는 빛을 표현한 '광배'와 그 위에 작게 새긴 부처인 '화불', 그리고 옷자락 모양의 소조상 조각 등이 출토됐다. 일부 광배는 불꽃무늬를 따라 금가루 안료인 '금니(金泥)'가 칠해져 있었고, 불상과 보살상의 옷자락에도 안료 채색 흔적이 남아 있었다.

연구소 관계자는 "삼국시대 소조상에서 금니 사용이 확인된 것은 이번이 처음"이라며 "쌍북리 일대의 조형 기술 수준이 매우 높았음을 알 수 있다"고 설명했다.

이번 발견은 백제 사비기의 불교 신앙과 사찰 구조를 이해하는 데 새로운 단서를 제공한다고 평가된다. 연구소는 내년 5월까지 쌍북리 전역에 대한 조사를 이어가고, 유적 정비 방안을 마련할 예정이다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



