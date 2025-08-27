본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

진도군, 민생회복 소비쿠폰 '조기 사용' 캠페인

호남취재본부 정승현기자

입력2025.08.27 17:38

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전통시장 이용 독려
지역경제·상권 활성화 기대

진도군이 민생회복 소비쿠폰 조기사용 캠페인을 통해 지역상권 살리기 앞장섰다. 진도군 제공

진도군이 민생회복 소비쿠폰 조기사용 캠페인을 통해 지역상권 살리기 앞장섰다. 진도군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 진도군은 27일 조금시장 일원에서 '민생회복 소비쿠폰 조기 사용 캠페인'을 펼쳤다.


군에 따르면 이날 캠페인에는 김희수 군수를 비롯해 한국외식업중앙회 진도군지부, 진도군소상공인연합회 관계자 등 50여명이 참여해 소비쿠폰의 조기 사용과 전통시장 이용을 적극 독려했다.

김 군수는 "민생회복 소비쿠폰은 지역경제에 활력을 불어넣는 마중물 역할을 한다"며 "조기 사용이 지역 상권 활성화와 경기 회복에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대한다. 앞으로도 군민 생활 안정과 지역경제 회복을 위해 다양한 지원 방안을 마련하겠다"고 말했다.


한편, 민생회복 소비쿠폰 1차분 신청은 9월 12일까지 가능하다. 신청 방법은 신용·체크카드 충전, 진도아리랑상품권 지류형,진도아리랑상품권 모바일·카드형 중 선택할 수 있다. 해당 쿠폰은 11월 30일까지 사용하지 않으면 미사용 금액은 자동 소멸된다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"분양가도 못 건진다" 40% 추락, 마피 속출…불장서 전국 최악 하락지로 "분양가도 못 건진다" 40% 추락, 마피 속출…불장... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

"버렸다간 큰일 나는 쓰레기봉투"…발렌시아가의 파격 디자인

"피부에 착 붙이면 살이 쑥"…마이크로니들 열풍 예고

"소아의료 공백 해소 위해 전담 법·부처 필요"

항암치료 받으러 고속버스 타고 4시간, 성현이의 병원 상경기

이 한장의 사진에 담긴 악연…국힘 지형이 요동친다

거래 뜸한데…5% 은행 이자보다 낫네

새로운 이슈 보기