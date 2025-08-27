전남도의회 부산서 2박3일 전체의원 연찬회 열어

김태균 의장 "전문성 강화·책임있는 의회 구현"
전라남도의회는 27~29일까지 부산 일원에서 전체 의원 연찬회를 연다. 전남도의회 제공
전라남도의회는 27일부터 29일까지 2박 3일간 부산 일원에서 전체 의원 연찬회를 개최한다.
이번 연찬회는 제12대 후반기 의정 구호인 '일 잘하는 의회, 일할 맛 나는 전라남도의회' 실현을 위해 의원 간 연대와 의정 역량의 전문성 강화에 중점을 두고 진행된다.
첫날은 김거성 전(前) 대통령비서실 시민사회수석의 청렴 교육과 나주몽 전남대 교수의 순환경제 특강이 마련돼, 의원들이 공직자로서의 윤리의식과 정책적 통찰을 다질 수 있도록 했다.
이어 이튿날에는 유네스코 세계유산으로 등재된 통도사와 국내 유일의 국회도서관 분원인 국회부산도서관, 현대미술의 전당인 부산현대미술관 등 현지 시찰을 통해 정책적 시야를 넓힐 예정이다.
특히, 전라남도의회는 국회부산도서관 방문 시 전남 22개 시군의 역사와 문화 등 지역 특색을 담은 시군별 책자 120여 권을 기증해 영호남 간 상생 교류의 상징적 계기를 마련할 계획이다.
김태균 의장은 "지역소멸 위기와 민생경제 침체 등 당면한 현안을 해결하기 위해서는 의원들의 전문성과 조직의 역량을 강화하는 것이 필수적이다"라며 "이번 연찬회를 통해 창의적 아이디어와 발전적 대안을 모색해 도민의 신뢰에 걸맞은 책임 있는 의정 활동과 일 잘하는 의회의 모습을 펼쳐 나가겠다"고 밝혔다.
