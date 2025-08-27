광주 119 신고 '2분에 1번꼴'…하루 평균 710건

'화재·기상이변' 올 상반기 12만8,500건

무응답·오접속 등 대폭 감소…캠페인 성과

광주시 소방안전본부는 올해 상반기 119 신고 건수가 12만8,500건으로 집계됐다고 27일 밝혔다. 이는 하루 평균 710건으로, '2분에 1건꼴'로 신고가 접수됐으며, 전년 같은 기간 대비 4.4% 감소한 수치다.

출동 신고를 유형별로 분석한 결과 ▲화재 신고 4,407건(4.7% 증가) ▲구조 신고 7,653건(3.9% 감소) ▲구급 신고 3만4,384건(6.3% 감소) ▲기타 출동신고 4,208건(35.2% 증가) 등으로 나타났다.

화재와 기타 신고 증가는 봄철 건조기와 여름철 폭염·호우 특보 등 기상 요인이 주요 원인으로 분석됐다. 반대로 구급 신고가 감소한 것은 의료기관 접근성이 향상되고, 코로나19 이후 비긴급 환자의 구급차 이용 자제 문화가 정착된 영향으로 풀이된다.

비출동 신고 현황으로는 ▲의료상담 2만2,891건(1.7% 증가) ▲민원안내 2만634건(0.3% 증가) ▲기관 이첩 1,103건(10.6% 증가) 등으로 나타나 전년 대비 증가했다.

이 같은 증가는 시민들이 119를 단순히 긴급차량 출동 요청 수단으로만 인식하던 것에서 벗어나 병원·약국 안내, 의료상담, 의료처치 지도 등 응급상황에서 신속한 도움을 받을 수 있는 구급상황관리 서비스에 대한 인식이 높아졌기 때문으로 분석된다.

주목할 점은 무응답이 2만1,738건으로 17.9% 대폭 감소하고, 오접속도 8,291건으로 14% 줄어든 것이다. 이는 광주소방안전본부가 지난 2년간 추진해온 '비긴급신고 줄이기' 홍보 캠페인의 성과로 평가된다.

채덕현 119종합상황실장은 "올 상반기 119 신고는 지난해보다 소폭 감소세를 보였으나, 대형 화재와 기상이변에 따른 신고는 증가한 것으로 나타났다"며 "폭우 등 기상이변이 발생하면 단순 배수 요청이나 안전조치 등 비긴급신고는 가급적 자제해 급박한 현장이 우선 조치될 수 있도록 시민의 관심이 필요하다"고 당부했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



