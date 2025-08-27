본문 바로가기
양주시농업기술센터, 유아 생태 감수성 함양 업무협약 체결

이종구기자

입력2025.08.27 14:48

시계아이콘00분 31초 소요
경기도교육청북부유아체험교육원와 '맞손'

양주시농업기술센터(소장 이송주)가 지난 26일 경기도교육청북부유아체험교육원(원장 정재영)과 '유아 생태 감수성 함양 및 지역 자원을 활용한 농촌체험교육 협력 강화를 위한 업무협약'을 체결했다.

양주시농업기술센터경기도교육청북부유아체험교육원이 지난 26일 유아 생태 감수성 함양 위한 업무협약 체결하고 있다. 양주시 제공

양주시농업기술센터경기도교육청북부유아체험교육원이 지난 26일 유아 생태 감수성 함양 위한 업무협약 체결하고 있다. 양주시 제공

이번 협약을 통해 두 기관은 유아를 대상으로 한 생태·농업 관련 체험교육 프로그램을 공동 기획·운영하고, 계절별·주제별 맞춤형 체험활동을 통해 성장기 유아에게 다양한 교육 경험을 제공하기로 했다.


양주시농업기술센터는 텃밭 체험 프로그램 운영을 위한 도시농업관리사 지원과 농촌체험농장 연계를 맡고, 경기도교육청북부유아체험교육원은 참여 인원 모집 및 프로그램 진행 협력을 담당한다.

또한 양 기관은 주요 사업과 농촌체험교육 프로그램의 효율적인 운영을 위해 공간·장비·인력 등 인적·물적 자원을 공유하고, 상호 홍보를 통해 지역사회 연계를 강화할 방침이다.


이송주 소장은 "신도시 개발로 신혼부부 유입이 늘어나면서 유아 인구도 지속적으로 증가하고 있다"며 "아이들의 감수성을 키우는 데 있어 농업·농촌 자원을 활용한 체험활동이 더욱 중요해지고 있다"고 강조했다.


이어 "유아들이 농촌체험을 통해 농촌문화와 올바른 식생활 습관을 형성할 수 있도록 지원하겠다"며 "이번 협약을 계기로 두 기관이 함께 행복한 지역사회를 만들어 나가길 기대한다"고 말했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
