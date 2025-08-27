본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

카카오게임즈 '가디스오더' 내달 24일 글로벌 출시

노경조기자

입력2025.08.27 14:16

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

사전등록 진행 중

카카오게임즈 는 픽셀트라이브가 개발 중인 모바일 신작 '가디스오더'를 다음 달 24일 글로벌 정식 출시한다고 27일 밝혔다.


카카오게임즈 '가디스오더'. 카카오게임즈 제공

카카오게임즈 '가디스오더'. 카카오게임즈 제공

AD
원본보기 아이콘


'가디스오더'는 레트로 감성의 2D 픽셀 그래픽으로 구현한 횡스크롤 액션 역할수행게임(RPG)이다. 모바일에 최적화된 '태그 전투' 방식을 채택해 세 명의 캐릭터를 자유롭게 전환하며 싸울 수 있다. 한국어, 영어, 일본어, 중국어 번·간체, 스페인어 등 6개 언어를 지원하며, 한국어와 일본어 더빙을 제공해 몰입감을 더한다.

게임은 현재 글로벌 사전등록을 진행 중이다. 사전등록 참여자에게는 SR 등급 기사 '티아', '오더 프로필 테투리', '마력페이지 10개' 등 다양한 인게임 아이템을 제공한다. 마켓을 통한 경우 '10만 골드'와 '마력잉크 2500개'를 추가 지급한다. 카카오 사전예약 참여자를 대상으로 경품 룰렛 이벤트도 진행한다.


'가디스오더'에 대한 다양한 정보는 공식 커뮤니티, 브랜드 페이지 등에서 확인할 수 있다




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"분양가도 못 건진다" 40% 추락, 마피 속출…불장서 전국 최악 하락지로 "분양가도 못 건진다" 40% 추락, 마피 속출…불장... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"트럼프가 탐낸 李대통령 펜 구해요" 주문 폭주에 제조사 결국

중고마켓에 뜬 '태아 초음파 사진'…범죄 악용에 놀란 日 플랫폼

"영어유치원 판치는 韓, 극약처방 필요"…'7살부터 의무교육' 입법 시동

"美 공항서 체포된 한국인 도와달라" 한인 단체 李대통령에 호소

'골프광' 트럼프 취향 저격…李 대통령이 선물한 국산 퍼터 가격이

올해 폭염 규칙위반 410건…휴게시설 미흡 ‘최다’

지난해 더위 넘어섰다…한달째 폭염 위기경보 '심각'

새로운 이슈 보기