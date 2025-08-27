12.3 비상계엄 관련 내란 방조 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 27일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 전직 총리에 대한 구속영장 청구는 헌정사상 처음이다.
꼭 봐야할 주요뉴스"분양가도 못 건진다" 40% 추락, 마피 속출…불장... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 한덕수, 굳은 표정으로 법원 출석
2025년 08월 27일(수)
12.3 비상계엄 관련 내란 방조 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 27일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 전직 총리에 대한 구속영장 청구는 헌정사상 처음이다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"이재용 회장도 입었대" 입소문에 매출 4배 껑충…해외브랜드 韓 '직진출 러시'
"줄서서 수십분 기다려야 들어간다"…머그샷 찍고 철창행 '中서 뜬다는 핫플'
"아이 죽으면 책임질거냐" 절규…싸워야 겨우 들어갈 수 있는 소아응급실[무너진 소아의료]①
"분양가도 못 건진다" 40% 추락, 마피 속출…불장서 전국 최악 하락지로
"임신 7주 초음파 사진 5만6000원" 중고마켓 '발칵'…결국 '특단의 조치'
"버렸다간 큰일 나는 쓰레기봉투"…발렌시아가의 파격 디자인
"영어유치원 판치는 韓, 극약처방 필요"…'7살부터 의무교육' 입법 시동
항암치료 받으러 고속버스 타고 4시간, 성현이의 병원 상경기