복지부, '건강정보 고속도로' 참여 완료

보건복지부는 '건강정보 고속도로' 플랫폼과 전국 모든 상급종합병원의 연계를 완료했다고 27일 밝혔다. 이에 따라 국민들은 47개 상급종합병원에 있는 본인 의료정보를 '나의건강기록' 애플리케이션(앱)에서 바로 확인할 수 있게 됐다.

나의건강기록앱 의료정보 제공 화면. 보건복지부 AD 원본보기 아이콘

건강정보 고속도로는 공공기관 및 의료기관이 보유한 개인의 진료·투약·건강검진·예방접종 정보를 나의건강기록 앱을 통해 환자 본인이 직접 확인하고 활용할 수 있도록 지원하는 국가 의료정보 중계 플랫폼이다. 8월 현재 상급종합병원 47곳을 포함해 종합병원 53곳, 병·의원 1164곳 등 총 1264개 의료기관이 참여하고 있다.

나의건강기록 앱은 국민이 일상 속에서 의료정보를 편리하게 활용할 수 있도록 다양한 기능을 제공한다. 개인의 진료 이력, 각종 검사 결과, 혈압·혈당 수치, 처방 내역 등의 정보 조회가 가능하며, 국가건강검진 결과 조회 및 자녀 예방접종 일정 관리 기능도 갖추고 있다. 또 24시간 운영 병원·약국 정보를 확인할 수 있어 긴급 상황 시에도 유용하게 활용할 수 있다.

신꽃시계 복지부 첨단의료지원관은 "건강정보 고속도로에 전체 상급종합병원이 참여함으로써 상급종합병원을 이용하는 국민들이 본인 의료정보를 나의건강기록 앱을 통해 언제 어디서나 손쉽게 확인하고 활용할 수 있게 됐다"며 "앞으로 전체 종합병원까지 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





