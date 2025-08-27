본문 바로가기
광주 서구, '우리동네 이웃돌봄단' 전문성 강화

호남취재본부 신동호기자

입력2025.08.27 14:29

라이즈사업단과 협력…고독사 예방 등 교육

광주시 서구가 주민 주도의 돌봄사업인 '우리동네 이웃돌봄단'의 전문성과 현장 대응력을 높이기 위해 라이즈사업단과 손잡고 맞춤형 교육을 추진한다.

광주 서구가 27일부터 10월 말까지 2개월간 164명의 이웃돌봄단원을 대상으로 고독사 예방과 응급대응 능력에 대한 실무교육을 진행한다. 광주 서구 제공

서구는 오는 10월 말까지 2개월간 164명의 이웃돌봄단원을 대상으로 고독사 예방과 응급대응 능력에 대한 실무 교육을 진행한다고 27일 밝혔다.


이번 교육은 총 13회에 걸쳐 운영되며 ▲고독사의 이해(원인 및 사례 분석) ▲돌봄자의 마음돌봄(의사소통 기법, 감정소진 예방) ▲응급상황 대처법(심폐소생술 실습) ▲사례관리 및 복지서비스 연계(토의형 학습) 등 실질적 역량 강화를 중점적으로 다룬다.

'우리동네 이웃돌봄단'은 2020년 '고독사 예방관'으로 출발해 2023년 '이웃돌봄단'이라는 이름으로 확대·개편된 주민주도 돌봄사업이다.


관내 고독사 위험군을 대상으로 안부 전화와 가정방문을 이어오고 있으며, 현재 164명의 단원들은 상반기에만 2,131가구를 방문해 2만1500여건의 안부 확인·위기 대응·서비스 연계 활동을 펼치며 지역 돌봄 안전망을 구축했다.


김이강 서구청장은 "이번 교육은 이웃돌봄단이 한층 전문적이고 체계적으로 활동할 수 있도록 지원하는 계기가 될 것이다"며 "이웃이 이웃을 돌보는 착한도시 서구의 문화가 뿌리 내려 따뜻하고 안전한 공동체가 만들어지길 기대한다"고 말했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
