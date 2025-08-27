본문 바로가기
전주시, 'G-투어 프로그램' 참가자 모집

호남취재본부 김우관기자

입력2025.08.27 11:15

3개 코스 진행…전주시도시재생지원센터 등

전주시도시재생지원센터와 전주지속가능발전협의회는 전주의 가치를 직접 체험할 수 있는 '전주 G-투어 프로그램'의 하반기 참가자를 모집한다고 27일 밝혔다.

전주 G-투어 참가자 모집 포스터. 전주시 제공

'전주 G-투어'는 전주의 공간 변화와 전환을 주제로 한 탐방 프로그램으로, 도시재생 현장과 지속가능발전 사례를 시민 눈높이에서 체험할 수 있도록 구성됐다.


G-투어에 참여한 여행자들은 공간과 사람, 이야기와 파트너십이 어우러진 현장을 걸으며 전주의 새로운 매력을 발견할 수 있다. 이번 하반기 투어는 지난 상반기 프로그램에 이어 추진되는 연속 기획으로 총 3개 코스로 운영된다.

3개 코스는 ▲시민의 삶을 바꾸는 공간의 이야기(전주시도시재생지원센터~(구)성평등전주~새활용센터다시봄~책기둥도서관~전주시에너지센터) ▲관계를 잇는 골목의 이야기(동문헌책도서관~하얀양옥집~전주한옥마을골목길~한옥마을도서관~오목대~자만벽화마을) ▲마을을 잇는 사람들의 이야기(서학동예술마을도서관~남천교~전주천~둥근숲~다가여행자도서관) 등이다.


여행 참가자들은 전주 원도심 일대에서 도시재생시설을 탐방하고, 골목공동체 사례를 체험할 수 있다. 또, 지역 주민과의 만남을 통해 지속가능한 도시의 의미를 직접 느낄 수 있는 여정에 나서게 된다.


이에 앞서 지난 12일에는 원주시의회와 원주시, 원주지속가능발전협의회 관계자 등 10여명이 전주 G-투어에 참여해 전주시에너지센터와 전주새활용센터 다시봄 등 전주지역 주요 도시재생 거점 공간을 둘러보기도 했다.

여행을 통해 공간 변화가 시민의 삶의 변화로 이어지는 과정을 직접 체험한 원주시의회 한 관계자는 "이번 투어를 통해 전주를 제대로 경험할 수 있었고, 전주만의 매력이 정말 많다"고 전했다.


시 관계자는 "G-투어는 도시재생과 지속가능한 전주의 가치를 이해하고 공감할 수 있는 살아있는 현장 프로그램이다"며 "시민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.


자세한 사항은 전주시도시재생지원센터 또는 전주지속가능발전협의회로 문의하면 된다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
