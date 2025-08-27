"대학생과 '미래형 가구' 디자인"…한샘, KDM+ 성료

디자인 전공 대학생과 8주간 멘토링 프로젝트

아일랜드 키친 등 미래형 가구 솔루션 제시

한샘은 전날 서울 마포구 상암 본사에서 디자인 산학 협력 프로그램 '코리아디자인멤버십플러스(KDM+)' 최종 프레젠테이션과 수료식을 진행했다고 27일 밝혔다.

한국디자인진흥원(KIDP)이 주관하는 KDM+는 전국의 잠재력 있는 학생들을 선발해 기업과 연계한 다양한 교육을 통해 실무형 디자이너로 육성하는 디자인 멤버십 프로그램이다. 한샘은 KDM+ 멘토링을 통해 미래 산업을 이끌어갈 디자인 인재들의 성장을 지원하고, 학생들의 참신한 시각과 아이디어를 통해 새로운 영감을 얻고자 지난해부터 프로그램에 동참 중이다.

디자인 산학 협력 프로그램 ‘코리아디자인멤버십플러스’ 참가자들이 포즈를 취하고 있다. 한샘 AD 원본보기 아이콘

이번 KDM+는 '라이프스타일을 연결하는 가구의 진화'를 주제로 진행됐다. 전국의 디자인 전공 대학생 12명은 8주 간 한샘 실무 디자이너들의 멘토링에 따라 ▲아일랜드 키친 ▲멀티 테이블 ▲스마트 화장대 ▲키즈 벙커침대 및 수납장 등 4가지 과제에서 변화하는 라이프스타일에 대응하는 미래형 가구 솔루션을 제시했다.

한샘 관계자는 "미래에 다양한 산업 분야에서 디자인을 책임질 학생들에게 생생한 실무 경험을 통한 성장의 기회가 됐기를 바란다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



