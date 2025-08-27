정부, 기초연구 2176개 과제에 1755억원 투입

신진연구자 초기 연구기회 보장 '씨앗연구' 530개 다음 달부터 지원

서준용 공주대학교 기계자동차공학부 교수의 "복사열 스펙트럼과 방향을 동시 제어하기 위한 메타물질 설계기법 개발" 등 총 530개 신진 연구과제에 대한 '씨앗연구' 지원이 다음 달부터 시작된다.

과학기술정보통신부는 2025년도 기초연구사업 제2차 신규과제 공고·평가를 거쳐 중견연구(창의연구형), 우수신진연구(씨앗연구), 개척연구, 국가아젠다 기초연구 등 2176개 과제(1755억원)를 선정해 다음 달 1일부터 지원한다고 27일 밝혔다.

과학기술정보통신부는 2025년도 기초연구사업 제2차 신규과제 공고·평가를 거쳐 중견연구(창의연구형), 우수신진연구(씨앗연구), 개척연구, 국가아젠다 기초연구 등 2176개 과제(1755억원)를 선정해 다음 달 1일부터 지원한다.

이번 신규 과제 선정에는 '25년 새롭게 추진하는 씨앗연구(신진연구), 개척연구, 국가아젠다 기초연구가 포함돼 젊은 연구자에 대한 연구 안전망 확대와 기초연구의 혁신성·전략성을 향상할 수 있을 것으로 기대된다.

'씨앗연구'는 신임 교원이 초기 연구 기회를 확보해 연구 역량을 배양할 수 있도록 지원하는 과제로, 올해 총 530명의 신진연구자를 지원해 이들의 안정적인 정착을 뒷받침할 예정이다.

'개척연구'는 기존의 연구 수행이 많이 이루어진 영역보다는 최초의 질문을 통해 새롭게 태동하는 분야의 개념 탐색·정립을 지원하는 과제로, 도전적 기초연구 풍토를 조성하기 위해 신설됐다. 연구 아이디어의 대담성이나 변혁적 연구의 잠재성을 주로 평가했으며, 연구자의 도전의식 고취를 위해 기초연구사업의 '1인 1과제 원칙'에 예외를 적용하고 중간 점검도 생략한다.

'국가아젠다 기초연구'는 기초연구가 정부의 정책을 뒷받침할 수 있도록 국가·사회적 수요 기반의 전략적 기초연구를 지원한다. 12대 전략기술 분야 등 정부가 정책분야를 제시하고 그 범위 내에서 연구자가 연구계획을 제안하는 미들업(Middle-up) 방식으로 추진했다.

우수한 박사후연구원이 전략기술 분야의 핵심 인재로 성장할 수 있도록 국외연수를 지원하는 '세종과학펠로우십(국외)'도 다른 사업들과 함께 9월 1일 자로 개시될 예정이다. 이를 통해 박사후연구원은 글로벌 연구 역량을 강화하고 다양한 진로를 개척해 나갈 수 있게 된다.

구혁채 과기정통부 1차관은 "기본연구사업 등 기초연구 생태계의 복원과 더불어 기초연구의 혁신성·전략성을 강화하는 고민도 병행해 나가야 한다"면서 "현장과 충분히 소통해 기초연구가 앞으로 나아갈 방향을 정립해 나가겠다"고 말했다.





