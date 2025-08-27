본문 바로가기
할리스, 홍시·오미자 등 가을 시즌 메뉴 3종 출시

한예주기자

입력2025.08.27 08:59

청도 홍시, 문경 오미자 등 지역 대표 먹거리 활용

할리스가 제철 식재료를 활용한 가을 시즌 메뉴 3종을 출시한다고 27일 밝혔다.


이번 신제품은 ▲청도 홍시 듬뿍 스무디 ▲문경 오미자 꿀배차 ▲꿀고구마 카스텔라 케이크 등 3종으로 청도·문경·나주 등 지역 특산물을 활용한 것이 특징이다.

할리스 가을 시즌 메뉴 3종 이미지. 할리스

할리스 가을 시즌 메뉴 3종 이미지. 할리스

'청도 홍시 듬뿍 스무디'는 청도산 홍시를 활용한 홍시 스무디에 시원한 아이스 홍시를 올린 제품이다. '문경 오미자 꿀배차'는 문경 오미자와 나주 배를 활용했으며, R(레귤러) 사이즈 기준 당류가 1g 이하로 포함된 저당 메뉴다. '꿀고구마 카스텔라 케이크'는 카스텔라 시트 위에 고구마 무스와 생크림을 층층이 쌓았으며, 생크림 사이사이 고구마 다이스가 들어있어 더 깊은 고구마의 풍미를 즐길 수 있는 메뉴다. 케이크 위에 뿌려 즐길 수 있는 꿀소스도 별도 제공된다.

할리스 관계자는 "제철을 맞은 지역 특산물을 활용해 가을 시즌 메뉴를 기획했다"며 "가을의 풍요로움을 눈으로도 즐길 수 있는 '청도 홍시 듬뿍 스무디'와 '문경 오미자 꿀배차', '꿀고구마 카스텔라 케이크'와 함께 가을의 정취를 느끼실 수 있길 바란다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
