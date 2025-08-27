본문 바로가기
시흥시, 24개 경로당에 스마트 가전 보급

정두환기자

입력2025.08.27 08:13

'경로당 스마트 환경 조성사업' 선정

경기도 시흥시는 경기도사회서비스원이 주관하는 '2025년 경로당 스마트 환경 조성사업'에서 관내 24개 경로당이 지원 대상에 선정됐다고 26일 밝혔다.

경로당 스마트환경 조성사업 대상에 선정된 시흥시 새말경로당. 시흥시 제공

경로당 스마트환경 조성사업 대상에 선정된 시흥시 새말경로당. 시흥시 제공

이 사업은 경로당을 쾌적하고 편리한 여가 공간으로 조성하기 위해 경기도가 올해 새로 추진하는 복지 정책이다.


시는 동 행정복지센터와 대한노인회 시흥시지회와 협력해 총 95곳의 경로당을 신청했으며, 서류·현장 실사를 거쳐 24곳이 지원 대상으로 확정됐다고 설명했다.

선정된 경로당에는 에어컨, 인덕션, 스마트TV, 냉장고, 청소기 등 스마트 가전제품이 순차적으로 보급된다.


임병택 시흥시장은 "앞으로도 어르신들의 여가와 복지가 조화롭게 이루어질 수 있도록 적극적인 행정과 세심한 지원을 이어가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
