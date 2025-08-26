본문 바로가기
선풍기 조립하고 삼계탕 선물하고… 근로복지공단, 울산 취약계층 여름나기 지원

영남취재본부 김용우기자

입력2025.08.26 17:28

공단 사회봉사단, 어르신 방문해 도움 손길

근로복지공단(이사장 박종길)이 폭염과 싸우는 어려운 이웃의 여름나기를 돕기 위해 선물을 쾌척했다.


공단은 26일 울산광역시 사회복지협의회를 통해 울산 지역 내 주거 취약계층 32가구에 선풍기와 삼계탕 등 여름나기 물품을 전달했다고 알렸다.

이번 나눔 활동에 공단 사회봉사단이 함께 참여해 기계를 다루기 어려운 어르신 가정을 직접 방문해 선풍기를 조립·설치했다.

근로복지공단 사회봉사단이 단원들이 취약계층 어르신 집을 찾아 선풍기를 조립하고 있다.

근로복지공단 사회봉사단이 단원들이 취약계층 어르신 집을 찾아 선풍기를 조립하고 있다.

이번 기부는 지난 7월 4일 출범한 국민권익위원회 '취약계층 권익보호 협의회' 공동 사업으로 추진됐다. 이 협의회는 취약계층의 권익보호 사각지대 해소를 위해 국민권익위원회와 근로복지공단 등 총 28개 기관·단체가 참여하는 민관 협력의 장이다.


공단은 기록적인 폭염으로 생활에 어려움이 가중된 주거 취약계층의 생명과 안전, 그리고 기본적인 생활권 보호를 위해 기부에 적극 참여했다고 설명했다.


박종길 근로복지공단 이사장은 "작은 정성이지만 울산 지역 취약계층의 여름나기에 도움이 되길 바란다"며 "국민 누구도 소외되지 않도록 취약계층의 권익보호를 위해 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다"고 힘줬다.

선풍기 조립하고 삼계탕 선물하고… 근로복지공단, 울산 취약계층 여름나기 지원



영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
