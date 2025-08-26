황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스李대통령, 트럼프에 거북선·골프채 등 선물…트럼... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]법사위, 尹 구치소 현장검증 실시계획서 채택
2025년 08월 26일(화)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"5000만원이면 일본서 산다" 중국인들 우르르…결국 특단 조치
"공휴일 2일 줄이자"는 정부… "11일도 적은데?" 민심 들끓는 이 나라
한미 정상 가운데 '신스틸러' 정체…전업주부 출신 '닥터 리'
李대통령, 트럼프에 거북선·골프채 등 선물…트럼프, 李대통령에 '피습 사진첩' 건네
"원가도 설마 봉투값?"…종량제 봉투 닮은 명품백 가격이 무려
"이제 마지막은 물류센터 뿐"'월급 469만원' 현장서도 밀려나는 청년들
'갤럭시 폴더블폰' 쓰는 빌 게이츠 "이재용 회장이 선물"
"오겜·케데헌에 K컬처 열풍"…韓서 카드 '역대 최고액' 썼다
연구비 부정수급 알렸더니 4500만원…공익신고 32명, 보상금 3억원 받아