대전교육청,'제60회 전국기능경기대회' 46명 학생 참가

총 8개교 19직종

대전교육청은 광주광역시에서 열리는 제60회 전국기능경기대회에 총 8개교 19 직종 46명의 학생이 참가한다.

설동호 대전교육감은 26일 대전신일여자고등학교에 제60회 전국기능경기대회 준비 현황을 보고받고, 선수들이 훈련하고 있는 기능훈련 현장에서 참가 선수 및 지도 교사들을 격려했다.

이번 전국기능경기대회는 오는 9월 20일부터 26일까지 총 7일간 광주광역시 6개 경기장(김대중컨벤션센터, 광주인력개발원, 광주공고, 광주전자공고, 전남공고, 광주자연과학고)에서 개최되며, 전국 시·도 대표선수들이 51개 직종에 1725명이 참가할 예정이다.

대전 지역 직업계고의 출전선수 현황은 ▲충남기계공업고(기계설계/CAD 등 4개 직종 10명), ▲동아마이스터고(공업전자기기 등 3개 직종 8명), ▲계룡디지텍고(클라우드컴퓨팅 등 3개 직종 7명), ▲대전대성여자고(애니메이션 등 3개 직종 5명), ▲대전도시과학고(산업용드론제어 등 2개 직종 4명), ▲대전생활과학고(피부미용 등 2개 직종 2명), ▲유성생명과학고(농업기계정비 직종 4명), ▲대전신일여자고(그래픽디자인 등 2개 직종 6명) 총 8교 19직종 46명의 학생이 참가한다.

대전시교육청 김영진 과학직업정보과장은 "전국기능경기대회에 관계자 및 출전 학생들이 남은 훈련 기간 동안 건강과 안전에 유의해 대회 준비에 만전을 기하기를 바란다"며 "대회 참가 학생들 모두 자신의 실력을 유감없이 발휘하고 오기를 기대한다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>