부산도시공사, 영구임대아파트 입주민에 ‘팥빙수 나눔’

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.26 17:23

온열질환 예방 홍보·맞춤형 상담까지… 입주민 주거복지 강화

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 지난 14일부터 20일까지 영구임대아파트 11개 단지(개금, 부곡, 학장, 다대3·4·5, 동백, 반송, 덕천, 동삼1·2)에서 '온열질환 예방과 팥빙수 나눔 행사'를 열었다.

부산도시공사가 영구임대아파트 입주민에 ‘팥빙수 나눔’을 진행하고 있다. 부산도시공사 제공

부산도시공사가 영구임대아파트 입주민에 '팥빙수 나눔'을 진행하고 있다. 부산도시공사 제공

이 행사는 푸드트럭을 통해 입주민들에게 약 4700그릇의 팥빙수를 직접 전달하고 여름철 폭염 대비 온열질환 예방법을 안내하며 생활 속 애로사항을 청취하기 위해 마련됐다.


다대4지구에서는 전문 주거복지사가 함께 참여해 취약계층 입주민들을 대상으로 주거환경 개선, 의료지원 등 맞춤형 상담을 실시하며 실질적인 도움을 제공했다.

무더위 속 입주민들은 팥빙수를 함께 나누며 시원한 휴식을 취하고 "직접 찾아와 간식을 챙겨주니 큰 위안이 된다"며 고마움을 전했다.


신창호 부산도시공사 사장은 "무더위를 함께 이겨내며 이웃과 소통할 수 있었던 뜻깊은 시간이었다"며 "영구임대아파트에 세심한 돌봄 체계를 마련해 시민들의 주거복지 향상에 최선을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
