의정부시, 도시 자족성 회복 위한 경제자유구역 전략 본격화

이종구기자

입력2025.08.26 10:03

김동근 시장 "반환공여지 글로벌 첨단산업 거점 조성…경제자유구역 지정 박차"

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 21일 시장실에서 경제자유구역 후보지의 핵심전략산업군 분석 및 발전계획을 주제로 전략회의를 진행했다고 26일 밝혔다.

김동근 의정부시장이 지난 21일 시장실에서 경제자유구역 관련 전략회의를 진행하고 있다. 의정부시 제공

이번 전략회의는 의정부시 경제자유구역 지정 추진 용역의 진행 상황을 점검하고, 경제자유구역 후보지로 지정된 미군 반환공여지를 첨단 산업 중심지로 개발하는 구체적 계획을 마련하기 위해 열렸다.


특히 ▲디자인·미디어 콘텐츠·인공지능(AI)·바이오 메디컬 등 전략산업의 성장 현황 등에 대한 입체적 분석과 투자유치 활성화를 위한 기반 조성 방향 ▲기관 간 협력안 도출 ▲국정과제인 K-컬처·인공지능·바이오 산업과 경제자유구역 핵심전략산업 간의 연관성 도출 및 경쟁력 강화 방안 등을 심도 있게 논의했다.

김동근 시장은 "경제자유구역 지정을 통한 개발 효과가 의정부시를 넘어 국가 산업과 경제 성장을 이끌 수 있도록 체계적인 전략 수립이 필요하다"며 "약화된 도시 자족성을 회복하고 반환공여지를 글로벌 첨단산업 거점으로 조성하기 위해 경제자유구역 지정과 투자 유치에 박차를 가하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
