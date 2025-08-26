우버택시, 유료 요금제로 카카오T 맞불…자녀 안심 서비스도

유료 요금제 '우버 원' 9월 초 출시 예정

우버택시가 글로벌 시장에서 서비스 중인 구독형 멤버십 서비스 '우버 원(Uber One)'을 국내 출시한다. 우버원은 우버택시 이용액 적립과 우선 배차 등의 혜택을 제공하는 유료 요금제다. 오는 27일 공식 서비스를 앞둔 카카오모빌리티의 월간 구독 서비스 '카카오T 멤버스'를 겨냥한 것으로, 국내 택시 앱을 장악 중인 카카오T 대응 전략으로 풀이된다.

송진우 우버택시 코리아 총괄은 26일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 기자간담회에서 "승객에게 더 다양한 선택지를, 기사들에게 새로운 수익 창출 기회를 제공하는 서비스를 통해 한국 시장에서 한 단계 더 도약하는 전환점을 만들고자 한다"며 이같이 말했다.

송진우 우버택시 코리아 총괄이 26일 오전 서울 중구 롯데호텔에서 진행된 기자간담회에서 발표하고 있다. 우버 제공

우버 원은 우버의 구독형 멤버십 서비스로, 우버 원 멤버십 회원은 우버 택시를 이용할 때마다 요금의 최대 10%를 우버 원 크레딧으로 적립받아 다음 승차 시 사용할 수 있다. 우버 택시 가맹 상품인 우버 택시, 스피드 호출, 우버 블랙, 일반 택시XL은 10%가 적립된다. 일반 택시, 모범 택시, 그린 상품은 5%가 적립된다. 우버 원 멤버십의 요금은 월 4900원으로 연간 결제시 1년 요금 4만9000원으로 약 17% 저렴한 가격에 구독할 수 있다. 우버 원은 일부 지역 시험기간을 거쳐 내달 초까지 순차적으로 선보일 예정이다.

앞서 경쟁 서비스인 카카오모빌리티의 카카오T도 유료 월간 구독 서비스인 '카카오 T 멤버스'를 정식 출시한다고 전날 밝혔다. 카카오 T 멤버스는 택시 서비스 중심의 '이동 플러스'와 차량 소유자를 위한 '내 차 플러스'로 나뉘는데, 이동 플러스 요금제의 가격은 월 4900원으로 우버 원과 동일하다.

우버택시 코리아는 청소년 전용 신규 서비스인 '우버 청소년 자녀 계정'도 함께 공개했다. 29일 출시되는 이 서비스는 청소년이 부모와 연동된 우버 청소년 자녀 계정을 통해 택시를 호출하면 부모가 우버 앱에서 자녀의 이동 경로를 실시간으로 확인할 수 있다. 이 서비스는 서울, 인천, 성남, 대전, 대구, 울산, 부산, 제주를 시작으로 전국으로 확대할 예정이다.

청소년을 위한 서비스인 만큼 안전한 서비스에 중점을 뒀다. 우선 청소년 자녀 계정으로 택시 호출 시 최고 평점 기사들이 배차된다. 핀(PIN) 번호 인증, 앱을 통한 112 전화 연결 등 우버 택시의 안전 기능도 강제 적용된다. 핀 번호 인증은 국내에서 우버택시만이 제공하는 서비스로, 승객이 올바른 차량에 탑승했는지를 핀 번호를 통해 확인할 수 있다.

우버 택시는 가맹 기사들의 추가 수익을 지원하기 위한 새로운 래핑(택시의 외관) 옵션도 공개했다. 기사들은 여유 공간에 광고물을 부착해 부가 수입을 올릴 수 있게 된다. 수수료율 역시 2.5%로 업계에서 가장 저렴한 수준이라는 게 우버택시의 설명이다. 기사들의 피드백을 반영해 드라이버 전용 앱의 사용 편의성도 개선하고 있다. 우버가 글로벌 서비스라는 점을 활용, 외국인 승객과의 접점을 늘려 공항 호출 건수도 전년 대비 2배 이상 늘렸다.

도미닉 테일러 우버 모빌리티 아태지역 총괄 대표는 "한국은 우버의 핵심 시장 중 하나로 빠르게 성장하고 있으며 실제 한국 내 우버 택시 트립 수(택시 호출부터 배차, 탑승까지 완료된 수치)는 매년 두 자릿수 성장세를 기록하고 있다"고 강조했다.

송 총괄은 "앞으로도 한국 시장 환경과 기사·승객의 요구에 맞춘 서비스를 지속적으로 선보이며 글로벌 선두 모빌리티 플랫폼으로서의 책임과 역할을 다해 나가겠다"고 말했다.

도미닉 테일러 우버 모빌리티 아태지역 총괄 대표가 26일 오전 서울 중구 롯데호텔에서 진행된 기자간담회에서 환영사를 하고 있다. 우버 제공





