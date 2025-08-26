한섬, 佛백화점서 러브콜 …"글로벌 패션시장 공략 박차"

타임 파리, 사마리텐百서 첫 글로벌 팝업 오픈

시스템옴므, 내년 초 라파예트百 정식 입점

한섬은 패션 브랜드 '타임 파리'와 '시스템옴므'가 프랑스 파리의 대표 백화점 '사마리텐', '갤러리 라파예트'와 매장 오픈 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.

한섬은 오는 30일부터 두 달간 사마리텐 백화점에 타임 파리의 첫 글로벌 팝업스토어를 선보인다. 사마리텐은 150년 전통의 프랑스 대표 백화점 중 하나다. 글로벌 명품그룹 루이비통모에헤네시(LVMH)가 인수한 뒤 약 1조원의 리뉴얼(개보수) 비용을 투자해 2021년 새로 개장했다. 글로벌 명품 브랜드를 비롯해 패션업계에서 주목받는 신진 브랜드들이 대거 입점해 있다.

이번 팝업은 사마리텐에서 진행되는 국내 패션 브랜드의 첫 공식 팝업스토어이자, 타임 파리의 첫 글로벌 오프라인 진출이다. 한섬 관계자는 "지난해부터 파리에서 진행한 타임 파리 단독 프레젠테이션을 통해 얻은 현지 패션·유통 관계자들의 좋은 반응이 이번 팝업스토어 오픈으로 이어지게 됐다"며 "팝업 행사를 진행하는 지하 1층 공간은 '셀린느'와 '프라다' 등 글로벌 럭셔리 브랜드들이 팝업을 진행했던 핵심 입지"라고 말했다.

내년 1월에는 프랑스 최대 백화점 체인인 라파예트에 남성 캐주얼 브랜드 시스템옴므 정식 매장도 연다. 한섬은 글로벌 영업망 확대를 위해 매년 두 차례씩 글로벌 패션·유통 관계자를 대상으로 현지 단독 프레젠테이션을 진행하고, 지난해에는 파리 마레지구에 시스템·시스템옴므 첫 글로벌 플래그십스토어도 열었다.

정식 매장 오픈에는 지난해 7월부터 1년간 라파예트 오스만본점에서 진행한 여성 캐주얼 브랜드 '시스템'의 팝업스토어가 긍정적인 영향을 준 것으로 보인다. 당시 시스템은 프랑스 브랜드 아미, 꾸레쥬와 경쟁했음에도 층 내 월 매출 상위 5위 안에 들 정도로 호실적을 기록했다. 보통 팝업스토어 계약 기간은 3개월이지만, 시스템 팝업 행사는 장기 팝업으로 진행됐다. 한섬은 시스템의 정식 입점도 논의 중이다.

한섬은 국내 패션 기업으로는 유일하게 2019년부터 7년 연속 파리 패션위크에 참가하는 등 글로벌 인지도 제고에 공을 들이고 있다. 2014년에는 프랑스 현지에 자사 편집숍 브랜드 '톰그레이하운드' 파리 매장을 열어 글로벌 패션 트렌드 수집과 현지 바이어의 네트워크 구축을 진행해왔다. 최근에는 톰그레이하운드 파리 매장을 시스템의 첫 글로벌 플래그십스토어로 전환해 유럽 현지의 신규 고객 확보는 물론, 글로벌 쇼룸 역할도 수행하고 있다. 시스템 파리 매장은 오픈 3개월 만에 누적 방문객 1만명을 넘겼고, 매출 또한 목표 대비 130% 이상 초과 달성했다.

한섬은 이번 매장 오픈을 시작으로 유럽 현지 내 오프라인 유통망을 지속 확대해 나간다는 계획이다. 현재 프랑스 내 복수의 백화점들과 정규 입점을 논의 중이며, 영국 헤롯 백화점을 비롯한 여러 글로벌 유통 업체들과도 홀세일 계약을 진행 중이다.

한섬 관계자는 "40여년간 국내 패션 시장을 선도한 한섬의 업력과 10여년간 쌓아온 글로벌 시장 진출 노력이 결실을 맺고 있다"며 "프랑스 파리를 한섬의 글로벌 패션 기업 도약의 전초기지로 삼고 유럽을 넘어 북미·아시아 등으로 추가 진출도 준비하고 있다"고 말했다.





