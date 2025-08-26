강남구, 건물 에너지 절감 시범사업…한국동서발전 등과 협의체 구성

공동주택 대상 시범사업 통해 실질적 성과 창출

서울 강남구(구청장 조성명)가 25일 구청에서 한국동서발전, 한국에너지공단, 에너지엑스, 키엘연구원 등 4개 에너지 전문기관과 함께 ‘건물 에너지효율화 사업 추진 협의체 구축 및 ESG 경영 활성화를 위한 공동 협약’을 체결했다.

ESG 경영활성화 업무협약식 모습. 강남구 제공.

구에 따르면 강남구 온실가스 배출의 81%가 건물 부문에서 발생하고 있어, 이번 협의체를 통해 민간과 공공의 인프라·기술을 결합한 효율적인 절감 방안을 발굴한다는 방침이다. 협의체는 단순 협력 차원을 넘어 공동주택을 대상으로 실질적인 성과를 내는 시범사업을 직접 진행한다는 점에서 의미가 크다.

첫 사업지는 역삼동 푸르지오 아파트 지하주차장이다. 기존 조명을 원격 제어와 다양한 설정이 가능한 고효율 스마트 LED로 교체하고, 실시간 제어·관리 및 데이터 수집이 가능한 시스템을 적용해 에너지 사용을 정밀 관리할 계획이다. 구는 이를 통해 전력 사용효율 제고와 전기요금 절감을 기대하고 있다.

참여한 각 기관은 역할을 분담했다. 한국에너지공단은 에너지 절감 자문을, 키엘연구원은 정밀 진단을 맡는다. 한국동서발전은 진단 결과를 토대로 공동주택과 직접 계약을 체결하고 설비를 선투자해 설치·운영을 담당하며, 사업 종료 후 설비 소유권을 공동주택 측에 이전하는 BOT(Build-Operate-Transfer) 방식을 적용한다. 에너지엑스는 친환경 건축물 솔루션 제공 및 시공을 담당한다.

조성명 강남구청장은 “기후위기 대응과 에너지 절감이라는 시대적 과제에 선도적으로 대응하고자 한다”며, “이번 시범 사업을 시작으로, 실효성 있는 에너지 절감 모델을 확산해 나가겠다”고 말했다.





