"대한항공, 보잉 항공기 약 100대 주문 발표 예정…역대 최대"

김민영기자

입력2025.08.26 06:14

수정2025.08.26 06:59

워싱턴DC 행사서 발표 예정…조원태 회장도 참석

대한항공이 미국 항공기 제조업체 보잉사로부터 약 100대의 항공기를 주문할 예정이라고 로이터 통신이 25일(현지시간) 보도했다.


소식통은 워싱턴D.C.를 방문 중인 이재명 대통령 일정을 계기로, 대한항공이 이날 대규모 보잉 항공기 주문을 발표할 예정이라고 전했다. 로이터통신은 이번 주문이 한국 항공사 역사상 최대 규모로, 787·777·737 기종이 포함될 것으로 알려졌다고 전했다.

대한항공은 2024년 7월 영국 '판버러 국제 에어쇼'에서 보잉과 777-9·787-10 등 최대 50대 도입을 위한 구매 양해각서(MOU)를 체결했고, 올해 3월에는 이를 조속히 이행하기로 합의했다. 계약 규모는 249억달러(약 34조6000억원)로, 당시 대한항공이 체결한 항공기 구매 계약 중 금액 기준으로 최대였다. 다만 이번 약 100대 규모의 신규 주문에 2년 전 계약분이 일부 포함돼 있는지는 확인되지 않았다.


대한항공의 약 100대 보잉 항공기 주문은 이 대통령의 방미 일정에 맞춰 사실상 '통상 선물' 성격을 띠고 있다. 트럼프 2기 행정부 기간에도 카타르와 일본이 정상회담이나 순방에 맞춰 대규모 보잉 구매를 발표한 전례가 있다.


조원태 대한항공 회장과 스테파니 포프 보잉 상업용 항공기 부문 최고경영자(CEO)는 모두 워싱턴D.C.에서 열린 이재명 대통령과 기업인들의 행사에 참석했다고 로이터는 보도했다. 보잉은 이번 주문과 관련해 별다른 입장을 내놓지 않았다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
