[위너스 클럽]플리트우드, 샤프트와 퍼터 교체 적중

토미 플리트우드(잉글랜드)가 드디어 해냈다.

24일(현지시간) 미국 조지아주 애틀랜타의 이스트레이크 골프클럽(파70)에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 페덱스컵 플레이오프 최종전인 투어 챔피언십(총상금 4000만달러)에서 3타 차 정상(18언더파 262타)에 올랐다. PGA 투어 164번째 출전 대회에서 처음으로 맛본 우승의 기쁨이다. 우승 상금 1000만달러를 챙겼다.

토미 플리트우드가 페덱스컵 플레이오프 최종전인 투어 챔피언십 4라운드 6번 홀에서 티샷을 하고 있다. 애틀랜타=AFP·연합뉴스

그는 DP 월드투어에서는 7번이나 우승했지만 PGA 투어에선 유독 우승 문턱을 넘지 못했다. 앞서 163차례 대회에서 준우승을 무려 6번이나 했고 5위 이내에도 30번이나 진입했다. '우승 없이 가장 많은 상금을 번 선수'라는 달갑지 않은 꼬리표가 따라다녔다.

플리트우드는 후반기에 변화를 줬다. 드라이버와 미니 드라이버의 샤프트를 교체했다. 후지쿠라 벤투스 레드 벨로+ 6X를 사용하다가 후지쿠라 벤투스 블루 벨로코어+ 6X를 끼웠다. 이 제품은 팁 부분이 더 단단하고 버트 부분으로 갈수록 점점 부드러워진다. 퍼터도 바꿨다. 자신이 설계에 참여했던 테일러메이드 TP 소토 트러스 TF 프로토타입에서 테일러메이드 스파이더 투어 블랙으로 변경했다.

그는 이번 대회 나흘 동안 평균 300.20야드(23위)를 보냈다. 페어웨이 안착률을 75%(공동 4위)까지 끌어 올리며 버디 기회를 만들었다. 퍼팅으로 얻은 이득 타수도 8.148타(1위)였다. 플리트우드는 "첫 우승을 해 기쁘다. 마침내 해낸 내 노력에 만족한다"며 "앞으로 더 나아지려고 훈련할 것이다. 최고의 선수가 되려고 힘쓰겠다"고 우승 소감을 밝혔다.

＜투어 챔피언십 우승 당시 사용 클럽＞

드라이버: 테일러메이드 Qi35(10.5도)

미니 드라이버: 테일러메이드 R7 쿼드(13.5도)

페어웨이 우드: 테일러메이드 Qi35(18도), 테일러메이드 Qi10(24도)

아이언: 테일러메이드 P7TW(#5-PW)

웨지: 테일러메이드 하이-포 4(52도), 테일러메이드 MG 프로토(56, 60도)

퍼터: 테일러메이드 스파이더 투어 블랙

공: 테일러메이드 TP5x Pix *자료제공=PGA 투어





