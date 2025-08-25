양주시, 청년혁신 창업가 3팀 선발…최대 1000만원 지원

경기 양주시가 25일 시청 대회의실에서 '2025년 양주시 청년창업 경진대회' 시상식을 열고 우수 청년 창업가 3팀에 창업지원금과 상장을 수여했다.

강수현 양주시장(가운데)이 25일 시청 대회의실에서 '2025년 양주시 청년창업 경진대회' 시상식을 열고 우수 청년 창업가 3팀에 창업지원금과 상장을 수여한 후 기념촬영을 하고 있다. 양주시 제공

올해로 7회째를 맞은 이번 대회는 관내 청년 창업가의 혁신 아이템을 발굴·육성하고 내실 있는 일자리 창출을 뒷받침하기 위해 마련됐다.

지난 5월 한 달간 신청을 받은 결과 37명(팀)이 도전장을 냈으며, 1차 서류심사와 2차 발표심사를 거쳐 대상, 최우수상, 우수상 등 3개 팀이 최종 선정됐다.

대상은 운전자의 자세 교정과 피로 완화를 돕는 기능성 시트 연장 쿠션을 개발한 와이제이스토어(대표 유진하)가 차지했다.

최우수상은 극미량의 마약을 신속·정확하게 탐지할 수 있는 현장형 마약검출 페이퍼시트를 연구·개발 중인 에비디온(예비창업자 유주연·양승혜), 우수상은 좁은 실내에서도 1~2인 가구가 간편하게 채소를 키울 수 있는 무전력 수경재배기를 선보인 방구석농부(예비창업자 정원희)에게 돌아갔다.

대상 수상자인 유진하 대표는 "엑셀러레이팅 멘토링과 심사 과정의 피드백을 통해 아이템을 객관적으로 바라보고 고도화할 수 있었다"며 "앞으로 운전자의 건강과 편의를 위한 자동차 용품 브랜드로 성장하겠다"고 소감을 밝혔다.

양주시는 대상 1000만원, 최우수상 600만원, 우수상 300만원의 창업지원금을 지원한다.

에비디온은 마약 문제 통합 해결 플랫폼 구축, 방구석농부는 건강한 식탁을 위한 스마트 먹거리 실현을 목표로 사업화를 추진 중이다.

이정수 청년체육과장은 "올해 대회에 도전한 모든 청년 창업가들에게 박수를 보낸다"며 "앞으로도 청년들이 혁신적 아이디어를 실현해 지역 발전의 핵심 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





양주=이종구 기자



