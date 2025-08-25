한국한의약진흥원, ‘제6회 한의약 홍보 콘텐츠 공모전’ 개최

한의약의 가치와 매력 담은 창작 노래



대상 보건복지부장관상·상금 300만원

한국한의약진흥원이 '제6회 한의약 홍보 콘텐츠(노래) 공모전'을 개최한다.

'한의약의 가치와 매력을 담은 노래'를 주제로 열리는 이번 공모전에는 국민 누구나 참여할 수 있다.

장르에는 제한이 없으며, 3분 이내의 음원과 가사를 9월 30일까지 제출하면 된다.

심사는 2단계로 진행된다. 1차 전문가 심사에서는 주제 적합성, 창의성, 대중성, 완성도 등을 종합적으로 평가한다. 이후 10일간 국민 공개 검증 절차를 통해 표절이나 명의도용 여부를 확인한다.

2차 온라인 투표는 한국한의약진흥원 유튜브 채널에서 진행된다. 이때 '좋아요' 수가 심사 점수에 반영된다. 최종 수상작은 전문가 평가와 온라인 투표 결과를 50대 50으로 합산해 선정된다.

최종 선정 작품은 대상 1곡, 최우수상 1곡, 우수상 2곡 등 총 4곡이다. 총상금은 700만원 규모로, 대상 수상자에게는 보건복지부장관상과 상금 300만원이 수여된다. 최우수상은 한국한의약진흥원장상과 상금 200만원이, 우수상 2팀에는 각각 한국한의약진흥원장상과 100만원의 상금이 주어진다.

수상작은 오는 11월 14일 한국한의약진흥원 홈페이지를 통해 발표되며, 시상식은 11월 28일에 개최될 예정이다. 공모전에 대한 세부 사항은 한국한의약진흥원 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.

한국한의약진흥원 이화동 원장 직무대행은 "음악이라는 창의적이고 대중적인 장르를 통해 한의약이 국민의 일상 속에서 더욱 친근하게 다가갈 수 있기를 바란다"라면서 "이번 공모전을 통해 많은 국민이 한의약의 새로운 매력을 발견하기를 기대한다"라고 말했다.

제6회 한의약 홍보 콘텐츠(노래) 공모전 포스터.





